Arkeolojik kazılarda çıkan eserlerden etkilenen ev hanımı seramik sanatçısı oldu

Eserlerin yapılış tarzları, desenleri, kullanılan malzemelerin ilgi alanına girdiğini anlatan Cebeci, şöyle devam etti:





"Bizim burada da Çobankale kazı alanımız var. Ricada bulundum ve beni geri çevirmediler. Çıkan eserlerin üzerlerindeki desenleri benimle paylaştılar. Oradan aldığım desenlerle farklı tasarımlar yaptım. Bire bir aynılarını yapmadım tabii ki. Ben sadece günümüzün renklerini kullanarak biraz daha modernleşmiş bir tarz oluşturmaya çalıştım. Çok heyecan verici bir şey. Bazı desenleri birleştirip bulmak puzzle yapmak gibi. Çok heyecan veriyor tamamladığım zaman. Tarihten bir şeyi bütünleştirmek keyif veriyor."