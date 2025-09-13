Ordu'da çay ocağında sergilenen eski eşyalar müşterilerin dikkatini çekiyor

Fatsa ilçesinin Dumlupınar Mahallesi'nde yaşayan 60 yaşındaki Mehmet Altuntaş (solda), iş yerinde ve avlusunda hem kendisine ait hem de müşterilerinin hediye ettiği daktilodan gramofona, gaz lambasından bakır mutfak ürünlerine, yün kırpma aletinden radyoya, telefondan bastona kadar yaklaşık 500 eşyayı sergiliyor.



