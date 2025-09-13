Gaziantep'te lezzet şöleni yaşanacak: Şehir Picasso ile tanışacak

ZEUGMA’NIN IŞIĞI KÜLTÜR YOLUNDA PARLIYOR





Alpaslan, şehirlerin potansiyelini avantaja dönüştürmek için yapılan çalışmalara dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:





“Bugün Gaziantep’imizde bulunan başta Zeugma Mozaik Müzesi olmak üzere müze ve ören yerlerimiz en çok ziyaret edilen mekânlar arasında. Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin yanı sıra kültür merkezlerimiz, kütüphanelerimiz ve tiyatro sahnelerimizin de bulunduğu onlarca mekân yüzlerce etkinliğe ev sahipliği yapacak. Bunların tümü yapılan yatırımlar ve verilen destekler sayesinde mümkün oluyor. Kültürün, sanatın ve sosyal etkinliklerin artmasının ne kadar değerli olduğunu hep birlikte görüyoruz.”





Açılış töreninin ardından Bakan Yardımcısı Alpaslan ve protokol heyeti, Şehitkamil Sanat Galerisi’nde sanatseverlerle buluşan “Pablo Picasso: Yaratılış Her Şeydir” sergisini gezdi. Daha sonra Pürsefa Hanı’nda açılan “Ha Halep Ha Antep”sergisi ziyaret edildi. Tarihî hanın atmosferinde sergilenen eserler, Antep ile Halep’in yüzyıllara dayanan kültürel yakınlığını ve ortak yaşam izlerini resimlerin diliyle aktardı.



