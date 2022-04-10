“Flaşbellek” tarihi bir vesika

Derviş Zaim’in merakla beklenen filmi “Flaşbellek” nihayet vizyona girdi. Suriye Savaşı’nı konu alan yapım, bir saldırı sonucu konuşma yeteneğini kaybeden rejim askeri Ahmet’in (Saleh Bakri) vicdani muhasebesini ve aldığı kararları izleyicisine aktarıyor. Filmde rolleriyle seyircinin dikkatini üstlerine toplayan Fawaz Ömer ve Husam Chadat’la Flaşbellek’i konuştuk.

TÜRK SİNEMASI İTİBARLI

Ünlü oyuncu Husam Chadat filmde işkence görmüş insanları fotoğraflayan doktoru canlandırıyor. Bu filmde yer aldığı için gurur duyduğunu belirten Chadat şunları ifade ediyor: “Gaziantep’te gerçekleşen çekimler tümüyle zevkliydi. Doğrusu bu proje benim ilk Türkiye de ilk tecrübemdi. Bu nedenle de benim için hem özel hem önemli oldu. Bunun nedeni de Türk sinemasının dünya çapında güzel bir itibarı olması. En başından beri senaryoyu ve canlandıracağım karakteri çok beğenmiştim. Yönetmenimiz Derviş Zaim de ne istediğini bilen harika bir yönetmen. Onunla kurduğumuz diyaloglar bu filmden zevk almama neden oldu. Rolü almadan önce de danıştığım sanatçı arkadaşlarımın tümü bana Derviş Zaim’le çalışmanın nasıl bir ayrıcalık olacağını da anlatmıştı.”

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BU FİKİR BANA ACI VERİYOR

Chadat, depo sahnelerini hâlâ acı ile hatırladığını belirterek, “Depodaki fotoğrafları hâlâ acı ile hatırlıyorum. Aralarında dolaşmam, onlara bakıp hızlıca ölüm nedenini belirtmem ve her bir tanesine rakam vermem savaşta insan hayatının ne kadar önemsiz hale geldiğini izah ediyor. Bir insan bir anda bir rakama dönüşüyor... Bu fikir hâlâ beni taciz ediyor, acıtıyor” ifadelerini kullanıyor. Chadat, filmin çok önemli bir mesaj taşıdığını ve Suriye Savaşı hakkında tarihi bir vesika gelecek nesillere kalacağını da belirtiyor.

MUTLULUK VE SORUMLULUK

Genç oyuncu Fawaz Ömer ise filmde taksi şoförünü canlandırıyordu. Ömer, aynı zamanda filmdeki küçük İsmail’in ve rejim güçleri tarafından vurulduğunu gördüğümüz küçük kızın da ağabeyi. Suriye’de doğmuş ve savaşın gölgesinde büyümüş olan Ömer filmde oynamasının iki yönlü duygular içerdiğini belirterek şunları söylüyor: “Bunun birinci nedeni savaşta yaşadıklarımızın çok acı verici olması. İkincisi ise mesajı taşımamıza ve iletmemize izin veren zengin bir sanatsal yolla somutlaştırmaktan mutlu olmamız. Yani mutluluk ve sorumluluk. Flaşbellek, Suriye Savaşı’nın içinde kalan insanlara dair tüm acı gerçekleri gösteriyor. Bu nedenle dünyanın dört bir yanındaki izleyicilere ulaşacağı için çok mutluyum.”

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Aynı dilden konuştuk

Filmin en dikkat çekici detaylarından biri başrol oyuncusunun konuşamayan birini canlandırıyor olmasıydı. Derviş Zaim, filmde boğazından aldığı bir yara nedeniyle konuşamayan bir rejim askerini canlandıran Saleh Bakri’yle oyuncu ve yönetmen olarak aralarında nasıl bir ilişki olduğunu şu cümlelerle aktarıyor: “Metin ince elenmiş, sık dokunmuş bir metindi. Senaryo, üzerine uzun zaman çalışılmış bir senaryoydu. Her senaryoda her sahnede ne yapacağımızı biliyorduk. Sahnenin amacını biliyorduk. Konuşamama meselesinin neye tekabül ettiğini biliyorduk. Benim sorumluluğum bunu oyuncuya anlatmaktı. Oyuncu da yetenekli, akıllı, çalışkan biriydi. Daha da önemlisi aynı dili konuşmak gibi bir şansım oldu. Mesela şaşırtıcı biçimde birçok başka oyuncunun bilmediği bazı terimleri bildiğini fark ettim ve onların üzerinden kendisiyle iletişim kurmak beni mutlu etti.”