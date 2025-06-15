Gazze’yi okumak

Kor, son yıllarda yaptığı anlatıları üzerinden kitaplaştırdığı “GAZZE, Geçmişten Günümüze Direnişin Adı” adlı kitabında, Gazze’nin tarih boyunca yaşadığı işgaller, savaşlar, ablukalar ve direniş hareketlerini kronolojik ve analitik bir yaklaşımla ele almakta. Gazze’nin Osmanlı döneminden başlayarak 20. yüzyıl boyunca İngiliz mandası, İsrail işgali, Birinci ve İkinci İntifada, Hamas’ın yükselişi ve abluka dönemi gibi önemli kırılma noktalarını ele alan Kor’a göre Filistin’in kaderi ikinci dünya savaşıyla birlikte belirlenir. Sonrasında yaşanan gelişmeler ise Filistin’i adım adım bugünlere sürükler. İsrail’in kuruluşuna giden yol Filistinlileri yerinden, yurdundan eder.Kor, kitabında özellikle Filistin halkının mücadele tarihine odaklanarak, Gazze’nin hem yerel hem de küresel ölçekte direnişin merkezi olarak nasıl bir sembol haline geldiğini irdeliyor. Gazze’nin Filistin direnişinin merkezi olarak nasıl şekillendiği, yerel halkın mücadelesi ve bu mücadelenin küresel yankıları üzerinde duruyor.YouTube programlarından oluşturulmuş olan bu kitapta Gazze’nin sadece bir çatışma bölgesi değil, aynı zamanda insanlık onurunun, direnişin ve umut arayışının sembolü olduğu gözler önüne serilmekte. Kor, Gazze’yi anlatırken yalnızca siyasi olaylara değil, aynı zamanda bölgenin demografik yapısına, kültürel dokusuna ve günlük yaşam pratiklerine de odaklanmakta. Kitapta, İsrail’in uzun süredir uyguladığı abluka ve ambargoların Gazze halkı üzerindeki etkileri detaylı bir şekilde ele alınmakta. Yazar, birçok bölümde Gazze direnişinin mimarı HAMAS ve Kassam Tugayları hakkında önemli bilgiler vermekte. 7 Ekim saldırısının İsrail’in zulmünün ve gelecek hedeflerinin bir sonucu olduğunu belirten Kor, bu saldırı sonrasında İsrail’in imha hareketine giriştiğine dikkat çekmekte. Kor, kitabında Trump’un Filistin/Gazze sorununa yaklaşımını da ele alıyor. Kor’a göre Trump, birinci döneminde olduğu gibi, ikinci döneminde de İsrail’e arka çıkmayı sürdürecek. Gelecekte neler olabileceği konusunda ise oldukça umutsuz. Gelişmelerin bu şekilde seyretmesi halinde savaşın tüm Ortadoğu’yu etkisi altına alabileceğine dikkat çekerken, Gazze’yi sadece bir çatışma bölgesi olarak değil, aynı zamanda direnişin ve insanlık onurunun simgesi olarak görmekte. “Gazze: Geçmişten Günümüze Direnişin Toprağı”, okuyuculara Gazze’nin tarihini, kültürünü ve direnişini derinlemesine anlama fırsatı sunmakta. Kitap, sadece bir coğrafyanın değil, aynı zamanda bir halkın onur mücadelesinin de hikayesi. Gazze’yi anlamak, dünyadaki adaletsizlikleri ve direnişin önemini kavramak isteyen herkes için önemli bir eser.