Genç Şuleler yetiştireceğiz: Şule Yüksel yeni kuşağa da örnek olacak

İdealleri için hayatının en güzel yıllarını feda eden, kendine dair tüm talep ve beklentilerini bir yana bırakarak bir dava ve dert için yollara düşen bir kadın Şule Yüksel Şenler. Evliliği bile davasına hizmet etmeyi kolaylaştırsın diye kabul etmesi ne çok etkilemişti beni. Okumayı çok seven bir çocuk olarak Huzur Sokağı’nı duymuştum ilkin. Raif Cilasun, Ahmet Günbay Yıldız gibi Şule Yüksel Şenler de kütüphanemde yer bulan bir isimdi. Gazeteciliğe heves ettiğimde başörtülü bir kadının erkeklerin hâkim olduğu bir sahada çalışabilmesi mümkün mü diye merak ederken o yolu uzun yıllar önce Şule Yüksel’in ne zorluklar, zahmetlerle yürüdüğünü öğrendim.

Derken gazeteci oldum, Şule Yüksel gibi medyada var olma mücadelesi veren kadın meslektaşlarımla Medyasofa adlı girişim grubunu kurduk. İlk ziyaret ettiğimiz isimlerden biri elbette Şule Yüksel’di. Karşısında başörtülü gazeteci, yazar, yönetmen, yayıncı, radyocu, editörleri görünce nasıl da sevinmişti. Bir zamanlar dergi sayfalarında mankenlerin resimlerine başörtüler çizerek günün birinde toplumsal hayatta da başörtülülerin böyle çoğalmasını arzu ederken ettiği dualar gerçeğe dönmüştü. O gün onun duasını almak hepimiz için çok kıymetli birer hediyeydi.