Gençlerde Malcolm X cesareti var

5. Mavera Ödülleri pazar akşamı düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Her sene ödüllü yarışmalarıyla, çeşitli konularda farkındalık yaratmayı amaçlayan Mavera Eğitim ve Sağlık Vakfı’nın bu yılki deneme yarışması Malcolm X anısına; “Dünya Yeniden Kurgulanırken: Sözümüz Var!” başlığıyla düzenlendi. 150 farklı üniversiteden 500’e yakın ön lisans, lisans ve yüksek lisans düzeyinde eğitim alan öğrencinin gönderdiği yazılar, alanında uzman isimlerin yer aldığı jüri tarafından değerlendirildi.

Tüm insanları ortak bir “çağrı”da buluşturmayı hedefleyen vakıf, 2018 yılında “Kudüs”, 2019 yılında Aliya İzzetbegoviç anısına “Küresel Barış ve Adalet”, 2020 yılında, Nurettin Topçu anısına “Fıtratın Çağrısı; İnsan, Aslına Dön”, 2021 yılında ise Akif Emre anısına, “İyilik ‘Ben’de Başlar” başlıklarıyla deneme yarışması düzenlemişti.

Birinciliği “Teklifle Birlikte Gelen Reçete” başlıklı yazısıyla Muhammed Masum Gökyüz, ikinciliği “Dante ve Virgil Cehennemde” başlıklı yazısıyla Duygu Ağüzüm, üçüncülüğü “Varsın Yaşamak Zor Olsun Ölümden” başlıklı yazısıyla Burcu Şekerci alırken, 13 kişiye de mansiyon ödülü verildi. Değerlendirme sonucunda dereceye giren ilk 3 kişiye dizüstü bilgisayar ve ilk 13 kişiye mansiyon ödülü olarak Balkan Turu seyahati takdim edildi. Bu ödüllerin yanısıra kitaplaştırılmaya değer görülen deneme yazıları Arapça, İngilizce ve Türkçe olmak üzere üç ayrı dilde derlenerek kitap haline getirilecek.

REKLAM

Duygu Ağüzüm-Mustafa Kara

MALCOLM X’İN CESARETİ

Değerlendirme kurulu üyelerinden Nihal Fırat Özdemir, okuduğu yazılardan çıkarımlarını Yeni Şafak okurlarına paylaştı. Özdemir, Z kuşağı diyerek ti’ye aldığımız gençliğin küçümsenmeyecek bir birikime sahip olduğunu belirterek şunları söyledi: “Aslında ben onları değerlendirmek üzere okumuştum ama kendime değerlendirmeler çıkardım. Genel manzaraya baktığımızda, ahlak ve değere önem veren, Malcolm X’in cesaretini taşıyan bir gençlik gördüm.”

Gençlerin İslam’ın dünyaya söyleyeceği çok şey olduğundan yana kuşku taşımadıkladıklarını söyleyen değerlendirme kurulundan Abdullah Harmancı, “Peki bu söz nasıl söylenecek? Bu soyut düşünceler nasıl vücut bulacak? Sözümüz ne olacak? Bunlar hep olduğu gibi bir problem... Problem olmayan tek şey bizim sözümüzün olduğuna dair inancımız. Bu çok önemli. İnancımız da olmasaydı neye dayanacaktık? Bu iman ile diğer imkansızlık arasında bir yerde duruyoruz” dedi.

REKLAM

O GÜRÜLTÜYÜ ÇIKARTALIM

Yarışmanın birincisi Muhammed Masum Gökyüz, yazısıyla derdini teorik olarak ele aldığını söyledi ve sözünü şu şekilde ifade etti: “Benim sözüm, Nübüvvet’i merkeze alan bir fikriyat yapmak. Peygamber’in yolunu takip ederek, onun nazarıyla varlığa bakmak ve bu itibarla da yol kat etmek.”

İkinci olan Duygu Ağüzüm’ün sözü bir başkaldırı niteliğinde. Ağüzüm, “Dünya tarafından bize sunulan siyasi, sosyal, idari her anlamda belli başlı kalıplar var. Bu kalıplara uymanın yanlış olduğunu ve yaptıklarımızın daha içsel olması gerektiğini düşünüyorum. Bunu Bouguereau’nun çok bilindik tablosu üzerinden yorumladım. Benim sözüm de, değişen dünyada kültürümüzü korumak” diyerek açıkladı dünyaya sözünü.

Üçüncülüğü alan Burcu Şekerci’nin rehberi ise Malcolm X. “Bir şey yapmak istiyorsan, biraz gürültü yapsan iyi olur” diyen Malcolm X’in sözünden yola çıkarak, “Bütün uyuyanları uyandırmak için o gürültüyü muhakkak çıkartacağız. Hakim olan bir davada hiçbir zaman mahkum tavrı takınmayacağımızı anlatmaya çalıştım. Tabiri caizse o gürültüyü çıkartmaya çalıştım. Mesela bu yarışma bir gürültüdür” ifadelerini kullandı.

REKLAM

HAYAT “Mavera Ödülleri 2021” sahiplerini buldu