Gençlikte okumayı ve yazmayı sevdiren kitaplar

Şimdi hep birlikte düşünelim: İlkokul ve ortaokul okumaları çoktan geride kalmış, belki ilk yetişkin kitapları okunmaya başlanmış... Bu alanda çok fazla seçeneğin olması, uçsuz bucaksız bir denizde olduğumuzu da hissettirebiliyor. Ancak doğru kılavuzlar bulunursa, bazı limanlara varılabiliyor. Belki bir öğretmen belki de bir tesadüfle karşılaşılan “o kitap” kapıyı aralıyor. Ardı arkası kesilmeyen okuma merakı artık kendini başka bir hâle getirmek, dönüşmek, çoğalmak istiyor. Orada kimileri için Sezai Karakoç, Necip Fazıl, Cemal Süreyya, Nazım Hikmet, Orhan Veli duruyor. Kimileri içinse Halide Edip Adıvar, Peyami Safa, Orhan Kemal, Yaşar Kemal. Onlarca yerli yazar, onlarca kitap... Başka biri için söz konusu kitap çeviri bir eser veya adı dahi unutulmuş bir yazarın çalışması olabilir. İşte oradan alınan ilham yeni kitaplar okumak için çabalamaya ve sonrasında da yazmak için uğraşlar vermeye yöneltiyor. Belki de yazılan ilk eserlerin yayımlanma telaşı da hemen arkasından geliyor.