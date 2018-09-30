Hayat Gerçek lezzet günlük tatlıda
YENİ ŞAFAK PAZAR EKİ

​Gerçek lezzet günlük tatlıda

Gerçek lezzet günlük tatlıda

Tatlı şefi Sinan Altunel’in işlettiği Toff adlı pastanede sadece günlük olarak üretilmiş tatlılar müşteriye sunuluyor. Pastanenin menüsünde şekersiz, unsuz tatlılar da var.

Merve Akbaş Yeni Şafak
​Gerçek lezzet günlük tatlıda
​Gerçek lezzet günlük tatlıda

Taze meyvelerden, sadece günlük tatlılar satan bir pastane düşünün. Toof Cakes&Bakery böyle bir yer. Küçük ve samimi bir dükkan. Sahibi ve şefi Sinan Altunel. Babası da bir şef olan Altunel, liseyi bitirir bitirmez babasının yolundan gitmeye başlamış. Altunel’in ailesi Bolulu. Yani bu merakın bir nedeni de bu. Ancak o yemek üzerine değil pastacılık üzerine geliştirmek istemiş kendisini. Bu nedenle ilerleyen süreç içinde hem Bolu’da, hem Antalya’da büyük otellerde çalışmış. Kendini yetiştirdikten sonra da yolu İstanbul’a düşmüş. İstanbul’da önemli otel ve restoranlarla çalışmış. Aklında ise hep kendi yerini açmak varmış. Üsküdar’da nezih bir sokakta bir dükkan bulunca da fikrini hayata geçirmeye karar vermiş. Geçtiğimiz yıl dükkanın açılışını yapmışlar.

Toof’un alamet-i farikası günlük ürünlerin satılması. Altunel, “Kendi mekanımda en dikkat ettiğim nokta bu” diyor. “Bir ürün taze olması, mevsiminde, doğru malzeme kullanılarak yapılması onun lezzettini belirleyen faktörler. Bu iş biraz da kimya” diye de ekliyor. Mevsimindeki meyvelerle tatlandırılan bu ürünler için kullanılan malzemelerin yerel kaynaklardan temin edildiğinin de ayrıca çiziyor Altunel.

Lezzeti herkesle paylaşmak istedik

Altunel’in dükkanında yürttüğü bir paylaşım kampanyası da var. Pastaların günlük olmasına dikkat edilen bu mekanda, gün sonunda kalan her ürün ihtiyacı olan insanlara dağıtılıyor. Bunun için insanların dükkanın kapsını çalmalarının yeterli olduğunu söylüyor. Altunel, “Bazı mekanlada 3-4 günlük ürünler önünüze gelebilir. Veya gün sonunda henüz tazeyken çöpe atılır. Biz bu israfın önüne geçip, ürünlerimizi herkesle paylaşmak istedik” diyor. Pastanede ayrıca dilim pizza ve ekşi mayalı ekmek de bulunuyor. Pizzalar da Altunel’in elinden çıkıyor.

20 LİRAYA NE YERİM?

Toof’da 20 liraya iki dilim pizza, tatlı ve içecekle doymak mümkün. 2 dilim pizza ve içecek 10 lira. Tatlılar ise 10 TL’den başlıyor. Ekler, tiramisu, kremalı milföy, kekler ve yaş pastalar en beğenilen ürünlerinden. Ayrıca menüde sağlığını düşünenler veya diyette olanlar için unsuz, şeker ilavesiz özel pastalar da yer alıyor.

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