Hayat Grip olan acile koştu 100 bin vakada 2 ölüm görülüyor
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Grip olan acile koştu: 100 bin vakada 2 ölüm görülüyor

Kovid-19'dan korunma yollarından olan maske ve mesafe nedeniyle geçen yıl çok az görülen grip vakalarında bu yıl ciddi bir artış var. Uzmanlar, son günlerde acil servis ve polikliniklere yapılan başvurularda en çok boğaz ağrısı ve kaşıntısından şikayet edildiğini belirtiyor.

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Aybike Eroğlu Yeni Şafak
Grip olan acile koştu: 100 bin vakada 2 ölüm görülüyor
​Grip olan acile koştu.

Havaların soğumaya başlaması ile birlikte soğuk algınlığı ve grip gibi viral hastalıklar kapımızı yeniden çalmaya başladı. Kovid-19 salgını sırasında maske-mesafe kurallarının uygulanması nedeniyle geçtiğimiz yıllarda grip vakalarının neredeyse hiç yaşanmazken, bu yıl yeniden hastalıklar ortaya çıktı. Son günlerde acil servis ve polikliniklere yapılan başvurularda en çok boğaz ağrısı ve kaşıntısından şikayet edildiğini belirten uzmanlar, vakalarda yaşanan ciddi artışa dikkat çekiyor.

HASTA HİSSEDEN MASKE TAKSIN

Grip ve nezle gibi enfeksiyonların damlacık yoluyla bulaştığını hatırlatan Gayrettepe Florence Nightingale Hastanesi Dahiliye Uzmanı Dr. Ahmet Uslu, kendini hasta hisseden kişilerin hijyen kurallarına riayet ederek maske kullanmasının önemli olduğunu vurguladı. Uslu, sosyal mesafenin korunması ve hasta iken diğer bireylerle temastan kaçınmanın hastalığın bulaşma ve yayılma hızını azaltacağını belirtti.

100 BİN VAKADA 2 ÖLÜM GÖRÜLÜYOR

Yaklaşık 100 bin grip vakasında 2 ölümün görüldüğünü ifade eden Uslu, “Ölüm hızı sağlıklı erişkinlere göre, kalp hastalığı olanlarda 52 kat, akciğer hastalığı olanlarda 120 kat, kalp hastalığı ve diyabeti olan kişilerde ise 241 kat artıyor. Yani sağlıklı insanlar hemen hemen hiçbir komplikasyona sebep olmadan iyileşirken, hastaların yüzde 0.5-1 oranında ise hastane yatış gerekebiliyor. Çoğunlukta ev istirahati ve ateş düşürücü, ağrı kesici ilaçlarla sorunsuz bir şekilde tedavi ediliyor. Bazen ağır vakalarda antiviral dediğimiz ilaç tedavisi uygulanabiliyor” diye konuştu. Gripten korunmak için aşının da önemli bir yol olduğunu anlatan Uslu, özellikle kronik rahatsızlığı olan risk grubundaki bireyler ve de 65 yaş üstü bireylere rutin olarak aşı önerdiklerinin altını çizdi.

İKİSİNİ KARIŞTIRMAYIN

Nezle ve gribin iki farklı hastalık olduğunu kaydeden Uslu, “Nezle sonbahar ve kış döneminde en sık karşılaştığımız farklı virüslerin neden olduğu oldukça hafif geçirilen, bulaşıcı bir üst solunum yolu hastalığı. Grip ise soğuk algınlığından farklı olarak tek bir virüs tarafından oluşuyor. İnfluenza virüsü dediğimiz bu virüs ailesinin 3 üyesi var ve bunlardan yalnızca iki grubu insanlarda enfeksiyona sebep oluyor. Grip olan insanların gündelik hayatı olumsuz etkileniyor. Yüksek ateş, ileri düzeyde halsizlik, yüksek ateş, yaygın kas ve baş ağrıları ortaya çıkıyor” diye konuştu. Nezlenin 1 hafta içinde ilaç kullanılsa da kullanılmasa da kendiliğinden geçtiğini kaydeden Uslu, “Boğaz ağrısı, boğazda yanma, burun akıntısı, burunda tıkanıklık, hapşırma, kuru öksürük, gözlerde sulanma ve yanma hissi, kulaklarda dolgunluk, baş ağrısı, halsizlik ve yorgunluk görülebilir ama gündelik yaşamını etkileyecek boyutta rahatsızlık vermeyecek şekilde görülüyor” ifadelerini kullandı.

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