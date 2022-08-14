Hastalıkları onları özel kılıyor

Nadir hastalıklara dikkat çekmek amacıyla oluşturulan “Nadir-X” çizgi roman kitabının ikincisi, yeni kahramanları ve hikâyeleriyle kitapevlerindeki yerini aldı. Yazar ve çizer Erhan Candan’ın kaleminden çıkan çizgi roman kitabı “Nadir-X 2”, nadir hastalıklar olarak bilinen, genetik tandanslı hastalıklardan SMA, Wilson ve MPS hastalıklarına sahip dört minik kahramanın maceralarını anlatıyor. “Nadir-X” serisi ile Erhan Candan, “Bu hastalıklarla mücadele eden çocukların yalnız olmadıklarını hissettirmeyi, hastalıklar hakkındaki çevredeki yanlış anlaşılmaları ve akran zorbalığını durdurmayı hedefliyoruz” diyor. Kitapta yer alan kahramanların hastalıklarından kaynaklanan bazı özel güçleri onları farklı kılıyor. Kitabın yazar ve çizeri Erhan Candan, “Her ne kadar hastalıklarından kaynaklı zayıf yönleri olsa da kahramanlarımız saf, temiz kalpleri ve yaşama karşı duydukları bağlılıkla farklı yönlerini özel güçlerine çevirebiliyorlar” diyor.

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Erhan Candan

Kitabın giriş hikâyesi “Uzay Çocuk Ata”da kahramanımız SMA’nın en zor çeşidi olan Tip1 çeşidiyle mücadele ediyor. Ata, neredeyse hiç hareket yeteneği olmasa da güçlü kalbiyle uzaydan bile dikkati çekiyor. “Yıldırım Kızlar İklim ve Melisa” isimli ikinci hikâyede ise vücutlarındaki bakır eksikliğinden kaynaklanan Wilson hastalığının taşıyıcısı iki kız kardeş anlatılıyor. “Ses Çocuk Cem” hikâyesinin kahramanı Cem ise bir MPS hastası, kalın ve farklı frekanstaki ses tonu sayesinde hayvanlarla iletişim kurabiliyor. Hikâyelerini anlatırken didaktik olmaktan özellikle kaçındıklarını söyleyen Candan, öncelikle güçlü ve sürükleyici bir anlatımla çocukların ve hatta büyüklerin okurken eğlenmelerini amaçladıklarını ifade ediyor. Candan, “Doğal maceranın içinde; kahramanlarımızın günlük hayatını gösteriyor özellikle hastalıklarla ilgili bilinçlendirmek istediğimiz noktaları gösteriyoruz ve bu noktaları hikâyeyi bölmeden bilgi notlarıyla ilgili sayfada veriyoruz” diyor. Örneğin, bir çocuğun hastalığı sebebiyle fazla kalori alması gerekiyorsa bu hikâye içerisinde gösteriliyor ve hikâyede hem bu hastalık anlatılıyor hem de fazla kalori alma konusunu okuyuculara aktarılıyor. İlk kitapta bu yaklaşımın başarıya ulaştığını söyleyen Candan, okurlarından çok güzel geri dönüşler aldıklarını ifade ediyor. Nadir-X hikâyelerinde yer alan karakterlerle serüvenlerinin devam edeceğini söyleyen Candan, bu projenin yalnızca çizgi romanlarlar sınırlı kalmayacağını ve yeni maceralarla yeni mecralarda devam edebileceğini müjdeliyor.Alınan her kitapla SMA Hastalığı ile Mücadele Derneği, Mukopolisakkaridoz ve Benzeri Lizozomal Depo Hastalıkları Derneği’ne destek veriliyor.