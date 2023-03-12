Hatay lezzetleri kalıcı mutfakta

Deprem bölgesinde yaraları sarmak için çalışmalara devam eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Antikkapı yemek ve ekmek tırını Kahramanmaraş’ta konuşlandırdıktan sonra Hatay’ın Defne ilçesindeki afet çadırında sıcak yemek hizmeti vermeye başladı. Burada daha sonra belediye tarafından oluşturulan çadır kentin yanında kalıcı mutfak kuruldu. Prefabrik mutfakta 5 aşçı ile 10 personel görev yapıyor. Hatay lezzetleri sunulan kalıcı mutfakta her gün üç çeşit olmak üzere 10 bin sıcak yemek hazırlanıyor. Ayrıca 5 bin kahvaltı servisi yapılıyor. Kentin inşasında Hatay mutfağının korunmasını son derece önemli bulduklarını ifade eden Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Hatay’ın en yakın zamanda tekrar ayağa kalkmasını, lezzetlerini sadece Türkiye’nin değil dünyanın dört bir yanından gelecek misafirlerine sunmasını ümit ettiğini söyledi.





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Dev kazanlarda Özbek pilavı

50 gönüllüsüyle Hatay’a gelen Özbekistan Kültür, Araştırma ve Dayanışma Derneği bölgedeki arama kurtarma ekiplerine yardım ediyor. İHH İnsani Yardım Vakfı koordinasyonunda oluşturdukları mutfakta depremzedeler için yemek hazırlayan gönüllü şefler pişirdiği yemekleri Hatay İskenderun’da afetzedelere dağıtıyor. Dev kazanlarda, başta Özbek pilavı olmak üzere günlük 16 bin kişilik yemek pişirmek için sabahın erken saatlerinde kolları sıvayan Özbek aşçılar, bunları gönüllüler aracılığıyla İskenderun, Kırıkhan ve Antakya’da depremzedelere ulaştırıyor. İlk başta 1500 kişilik yemek amaçlanırken ihtiyaç çok daha fazla olunca kapasite artırılmış. Ekipte 5 aşçı ile 15 yardımcısı ve 10 dağıtım görevlisi bulunuyor.





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23 milyon öğün yemek

Kahramanmaraş’taki afetzedeler ile bölgede görev yapanlara ilk günden beri kamu kurumları, belediyelerle sivil toplum kuruluşlarının katkılarıyla bir ayda toplam 23 milyon öğün sıcak yemek verildi. Bölgede beslenme hizmetlerinden sorumlu olarak görevlendirilen Samsun Valisi Zülkif Dağlı’nın verdiği bilgiye göre sivil toplum kuruluşları, belediyeler, ilçe milli eğitim müdürlükleri ve okulların yaptığı yemek servisleriyle 230’un üzerinde noktada yemek pişirilip dağıtılıyor. Sıcak çorbadan başlayarak ekmek, gıda yardımları ve üç öğün sıcak yemek devam ediyor. Kızılay’ın 80 aşevi ve yemek yapma noktası bölgede önemli bir ihtiyacı karşılıyor. Kızılay’ın yanısıra Büyükşehir Belediyesi, Jandarma Genel Komutanlığı ve Kara Kuvvetleri Komutanlığına ait seyyar mobil fırınlarda günlük 350 binin üzerinde ekmek üretiliyor.









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Dondurma üretmeye devam

Dondurmasıyla bildiğimiz şehirdir Maraş. Bu lezzet bölgenin bir bakıma değeri ve sembolü. Şehirde irili ufaklı 180 kadar dondurma üreten işletme var. Bu işletmeler gibi Mado firması da 6 Şubat depremlerinde zarar gördü. Ancak mart ayında yeniden üretime başladı. Hasarlı fabrikalar yeniden inşa edilecek. Aileleri ile fabrikada kurulan çadır kentte kalan çalışanların bir kısmı işinin başına döndü. Keçi sütü tedarikinde şimdilik problem gözükmüyor. Yöneticiler fabrikaları başka bir şehre taşımayı düşünmüyor. Eğer önümüzdeki dönemde istihdam sorunu yaşanmazsa dondurma sektörünün talebi karşılanabilecek.





Kendi mutluluklarını, başkalarının mutsuzlukları üzerine inşa edenler en tehlikeli insanlardır.

T. S. Eliot





Döner bağışla kampanyası

İngiltere’de faaliyet gösteren British Kebab Awards (İngiliz Kebap Ödülleri) Türkiye’ye yardım için döner kampanyası başlattı. Bir Porsiyon Döner Bağışla (Donate a Doner) adlı yardım kampanyasında yaklaşık 45 milyon sterlin değerinde yardım toplanması amaçlanıyor. Kampanya aracılığıyla her bir müşteri aldığı porsiyonun yanında ekstra bir porsiyon fiyatını Türkiye’ye bağışlayabiliyor. Herkesi kampanyaya destek vermeye çağıran British Kebab Awards’ın kurucusu İbrahim Doğuş’un memleketi depremde yıkılan yerlerden biri olan Elbistan.

Her gün Bafra pidesi ikramı

Adıyaman merkez, Hatay’ın Belen ve Gaziantep’in Nurdağı ilçelerinde mobil mutfak oluşturan Niyazi Kesim Restoranı 3 ilde üçer bin olmak üzere günlük toplam 9 bin depremzedeye Bafra pidesi ikram ediyor. Pide ikramı Halkbank’ın desteğiyle yürütülüyor. Samsun’un Bafra ilçesine özgü bir pide olan Bafra Pidesi üç günde bir araçlarla sevkiyatı sağlanıyor.

Belediyeler yara sarmaya devam ediyor

Deprem bölgesinde önemli görevler üstlenen belediyeler başta sıcak yemek olmak üzere altyapı, barınma ve sağlık gibi bir çok konuda çalışmalarını yürütmeye devam ediyor. Birçok gönüllü kuruluş gibi belediyeler de 6 Şubat felaketinin ardından yardıma ve yara sarmaya koşan kurumlar arasında. Aş, ekmek, su ve çay dağıtmak için sahadalar. İşte haberdar olduğumuz birkaç örnek:

İstanbul Başakşehir Belediyesi Malatya’da gündüz vatandaşlar ve çalışanlara, gece ise mesai yapan güvenlik görevlilerine çay ve su ikramına devam ediyor. Sultangazi Belediyesi Adıyaman’da günlük 5 bin ekmek üretim kapasitesine sahip seyyar bir fırın kurarak depremzedelere hizmet veriyor. Gaziantep Nurdağı’nda Zeytinburnu Belediyesi tarafından yapımı 2 hafta gibi kısa bir sürede tamamlanan ve deprem görev şehidi Mehmet Camlı’nın ismi verilen aşevinde günde 10 bin kişiye sıcak yemek dağıtılıyor.

Bursa’dan Hatay’a giden Osmangazi Belediyesi çalışanları Antakya’daki çadır kentte aşevi oluşturarak günlük 3 bin kişilik sıcak yemek pişirip dağıtıyor. Elbistan’da kurulan Yeniden Hayat Lokantası aracılığıyla depremzedelere dağıtılmak üzere Çorum Belediyesi tarafından Buhara Kadın Kültür Merkezi’nde baklava ve börek üretiliyor. Kahramanmaraş ve Elbistan’da gıda işleme merkezi kuran Samsun Büyükşehir Belediyesi depremzede ve görevliler için sıcak yemek dağıtıyor. Gaziantep Büyükşehir Belediyesine bağlı Glutensiz Bir Başka Kafe depremlerden etkilenen çölyak hastalarına glutensiz ekmek ulaştırıyor ve gıda paketi yardımı yapıyor. Mobil mutfak tırı ile afet bölgesinde bugüne kadar 320 bin kişilik yemek dağıtan Adana’nın Yüreğir Belediyesi ekipleri faaliyetlerine devam ediyor.







