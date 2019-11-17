Hayatı ters yüz etme zamanı

İstanbul Kültür Sanat Vakfı tarafından düzenlenen 23. İstanbul Tiyatro Festivali başladı! Tiyatroseverlerin her yıl merakla beklediği festival bu yıl da yerli ve yabancı birçok oyunu izleyiciyle buluşturuyor. Bu yıl “Hayat ters yüz” temasıyla düzenlenen festival
1 Aralık’a kadar görmeye değer birçok oyunu izleyiciyle buluşturacak.
23. İstanbul Tiyatro Festivali’nde yurtdışından 12, Türkiye’den 16 olmak üzere 28 tiyatro, dans ve performans topluluğunun 78 gösteriminin yanı sıra Öğrenme ve Gelişim Programı kapsamında okuma tiyatroları, söyleşiler, atölye çalışmaları ve ustalık sınıfları gibi tamamı ücretsiz yan etkinlikler de gerçekleştirilecek. Festival sahne sanatlarının genel olarak kabul edilmiş kalıplarının sorgulandığı alışılmışın dışında sahneleme tekniği ve yapısına sahip performanslardan oluşan programıyla “sahne neresi?” ve “oyuncu kim?” gibi sorulara yanıt arıyor. Yerli yapımları sezon boyunca izleme fırsatımız olduğunu göz önünde bulundurarak rotamızı uluslararası yapımlara yöneltiyoruz…
RUSYA ÇIKARMASI
İstanbul Tiyatro Festivali’nin geçtiğimiz sene Golden Mask Rus Sahne Sanatları Festivali ile başlayan işbirliği bu yıl Rusya’dan gelecek olan dört farklı yapım ile devam ediyor. Golden Mask İstanbul’da kapsamında; çağdaş dans ve baleyi özgün sanatsal vizyonuyla harmanlayan yenilikçi dans topluluğu
Moskova Balesi’nin yedi yetenekli dansçısının yorumuyla sahnelenen Her Yol Kuzeye Çıkar, Rusya’nın köklü tiyatrosu Theatre of Nations’ın sahne tasarımıyla dikkat çeken, adından çok söz edilen yeni nesil yönetmeni Maxim Didenko’nun baş döndürücü müzikali Sirk ve Ivan Vyrypaev’in kalemiyle Ortadoğu’nun güncel meselelerine farklı bir bakış sunan İran Konferansı festival seyircisiyle buluşacak. Çağdaş Rus edebiyatının “kurucusu” kabul edilen Puşkin’in yedi yılda tamamladığı eşsiz eseri Yevgeni Onegin, Rusya’nın adı tarihe geçen köklü tiyatrosu Vaktangov Tiyatrosu’nun usta oyuncuları ve Litvanyalı yıldız yönetmen Rimas Tuminas’ın yorumuyla Golden Mask Rusya Sahne Sanatları Festivali işbirliğiyle festivalde yer alacak.
GÜNCEL MESELELERDEN KLASİKLERE
- Being Faust - Enter Mephisto, çeşitli sanal ve fiziksel oyun biçimlerini kullanarak akıllı telefonlarla oynanabilen bir oyun. Dünya edebiyatının efsanevi ismi Goethe’nin, büyük yapıtı Faust’tan Benjamin von Blomberg tarafından uyarlanan ve insan aklının arzuları için çelinme ihtimalini bir oyunun içinde kurgulayan Being Faust-Enter Mephisto, Goethe Institut Kore ve Nolgong tarafından tasarlandı.
- Çalışmalarını belgesel tiyatro alanında sürdüren yönetmenler Anestis Azas ve Prodromos Tsinikoris’in göçmenlik meselesini, Yunanistan’a kadın göçünü, göçmen temizlikçi kadınların karşılaştığı sorunları oyunu Temiz Şehir’le gerçekçi bir bakış açısıyla ele alıyorlar. Atina’da temizlikçilik yapan göçmen kadınların hikayelerini sahneye taşıdığı oyunda hikayeler gerçek sahipleri tarafından aktarılıyor.
- İstanbul Tiyatro Festivali kapsamında dünya prömiyerini gerçekleştirilecek Kayıp Kimlik film, tiyatro ve dans gibi disiplinleri bir araya getirecek bir oyun. Marco Martins yönetimindeki oyun kurgu ve gerçeklik arasındaki sınırları yeniden keşfeden çok sayıda bilinç ve bilinçdışı yansımanın iç içe geçtiği hatıralar deposu olarak iki bedeni sahnede buluşturacak. 23. İstanbul Tiyatro Festivali’nin yaşam boyu başarı ödülünü alacak Emmanuel Demarcy-Mota’nın yaratıcı gözünden çıkan tiyatronun büyük ismi Ionesco’nun metinlerinden cesurca uyarlanmış Ionesco Dosyası usta yazarın farklı metinlerini aynı oyun içinde bir araya getiriyor. Delphine Ciavaldini yönetimindeki Tarihe Not Düşmek ise büyük krizlerin toplumları nasıl etkilediğini bir tarihçi ve bir sanatçının gözünden ele alıyor.