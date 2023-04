Hayatta ne varsa çocuk edebiyatında da o var

Günümüz dergilerinin böyle bir amacı yok. Pek örneğine rastlamıyoruz ne yazık ki. Oysa çocuğun kendisi için harekete geçebileceğini, taleplerini belli yerlere iletebileceğini, kendisi ya da akranları için istediği şeyleri gerçekleştirebileceğini görmesi bakımından oldukça önemli. Tezde Doğan Kardeş dergisinin okurlarının da desteğini alarak yürüttüğü bir iletişim sürecini ele alıyoruz. Hint başbakanı Nehru’dan bir fil isteniyor. Dergi; okurlarının mektupları, yazı ve karikatür çizimleriyle bu talebi gündemde tutmayı başarıyor. Böylece 1950 yılında Mohini isimli yavru fil İstanbul’a geliyor. Dolmabahçe’de devlet töreniyle ve civar okulların öğrencilerinin coşkulu katılımlarıyla karşılanıyor. Ardından Ankara’ya Atatürk Orman Çiftliği’ne gönderiliyor. O yıllarda çocuklar Mohini’yi burada ziyaret etmek için can atıyor. Hatta Gazeteci Hıncal Uluç da o günlerin çocuğu olarak “Biz Ankara’da yaşayanlar talihliydik” diye anlatıyor. Şişman insanlara “Mohini” demek gündelik dilde yerini alıyor. Özetle bu fil geldiği o yıllar boyunca ülke gündeminde yer tutmayı başarıyor. Ve bu başarı daima Doğan Kardeş dergisi okurlarını gururlandırıyor. Çünkü bu filin gelmesinde kendilerinin büyük payı olduğunu biliyorlar. Bu bir çocuk için önemli bir başarı olsa gerek. Keşke bugün de her çocuk dergisi okuruyla böylesi bir etkileşim kurmanın yollarını arasa. Derginin okurlarından biri de Ebubekir Kurban. Aslında yakın arkadaşı vasıtasıyla biliyor dergiyi. Elçiliklere mektup yazmak gibi bir alışkanlığı olduğundan bahsediyor. Bu da derginin öğrettiği bir şey aslında: Talepte bulunmak. Ebubekir Kurban, “Doğan Kardeş ve İsrail” başlıklı yazısında anlatıyor. Elçiliklere mektup yazarak ülkelerini tanımak istediğini bildiriyor. İsrail’den bir koli geliyor bir gün adına. Tabii evde büyük şaşkınlık. Böyle ilginç etkileri, yansımaları var derginin okurlarının hayatında.

Hüsniye Gülsev Koç’un Multibem Yayınları’ndan çıkan ve iki evladının sorularından ilhamla kaleme aldığı kitabı Soru Makinesi, soru sormayı çok seven ve her fırsatta soru soran iki çocuğun sevimli sorularıyla karşılıyor okuru. Öyle ki çocuklar parktaki güvenlik görevlisinden, vapurları takip eden martılara, sanatçılardan marangozlara kadar seslerinin ulaştığı herkese ve her şeye yöneltiyorlar sorularını. “Eskimoların kıyafetleri eskir mi? Güneş uyumaya giderken esner mi?” gibi kimi zaman yetişkinlerin ne cevap vereceğini bilemediği bu sorular, küçük okuru yeni sorular sormaya teşvik ederken ebeveynlere de yalnız olmadıklarını hatırlatıyor. 3 yaş ve üzeri için.