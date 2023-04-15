Hayatta ne varsa çocuk edebiyatında da o var

Çocuklar için yazmak/üretmek sizin için ne ifade ediyor?

Dalgalı denizde yüzmek. Zor ama daima çok eğlenceli. Zor çünkü gelip geçtiğiniz yolları tekrar hatırlamak, geri çağırmak gerekiyor. Çocuğun baktığı yere dönmek, yeniden taze gözlerle bakabilmek lazım. Bu aynı zamanda çok eğlenceli. Çünkü çocuk kafası diye bir gerçek var. Yarın ne olur endişesinden azade tek memleket orası. Keşke hep orada yaşayabilsek.

“Türkiye’de Çocuk Dergileri ve Gündem Belirleme: Doğan Kardeş Dergisi Örneği” konulu bir yüksek lisans teziniz var. Bu derinlikli çalışma gerektiren bir mesele ancak yine de sormak istiyorum. Hâlihazırda yayınlanan çocuk dergilerinin gündem belirleme noktasında sizce nasıl bir işlevi var yahut bir işlevi var mı?

Günümüz dergilerinin böyle bir amacı yok. Pek örneğine rastlamıyoruz ne yazık ki. Oysa çocuğun kendisi için harekete geçebileceğini, taleplerini belli yerlere iletebileceğini, kendisi ya da akranları için istediği şeyleri gerçekleştirebileceğini görmesi bakımından oldukça önemli. Tezde Doğan Kardeş dergisinin okurlarının da desteğini alarak yürüttüğü bir iletişim sürecini ele alıyoruz. Hint başbakanı Nehru’dan bir fil isteniyor. Dergi; okurlarının mektupları, yazı ve karikatür çizimleriyle bu talebi gündemde tutmayı başarıyor. Böylece 1950 yılında Mohini isimli yavru fil İstanbul’a geliyor. Dolmabahçe’de devlet töreniyle ve civar okulların öğrencilerinin coşkulu katılımlarıyla karşılanıyor. Ardından Ankara’ya Atatürk Orman Çiftliği’ne gönderiliyor. O yıllarda çocuklar Mohini’yi burada ziyaret etmek için can atıyor. Hatta Gazeteci Hıncal Uluç da o günlerin çocuğu olarak “Biz Ankara’da yaşayanlar talihliydik” diye anlatıyor. Şişman insanlara “Mohini” demek gündelik dilde yerini alıyor. Özetle bu fil geldiği o yıllar boyunca ülke gündeminde yer tutmayı başarıyor. Ve bu başarı daima Doğan Kardeş dergisi okurlarını gururlandırıyor. Çünkü bu filin gelmesinde kendilerinin büyük payı olduğunu biliyorlar. Bu bir çocuk için önemli bir başarı olsa gerek. Keşke bugün de her çocuk dergisi okuruyla böylesi bir etkileşim kurmanın yollarını arasa. Derginin okurlarından biri de Ebubekir Kurban. Aslında yakın arkadaşı vasıtasıyla biliyor dergiyi. Elçiliklere mektup yazmak gibi bir alışkanlığı olduğundan bahsediyor. Bu da derginin öğrettiği bir şey aslında: Talepte bulunmak. Ebubekir Kurban, “Doğan Kardeş ve İsrail” başlıklı yazısında anlatıyor. Elçiliklere mektup yazarak ülkelerini tanımak istediğini bildiriyor. İsrail’den bir koli geliyor bir gün adına. Tabii evde büyük şaşkınlık. Böyle ilginç etkileri, yansımaları var derginin okurlarının hayatında.

Göç/mültecilik kavramlarını özellikle Suriye iç savaşından sonra -edebiyatın günceli takip etmesinin doğal bir sonucu olarak- çocuk edebiyatı alanındaki eserlerde daha çok görür olduk. Kaleme aldığınız İbrahim ile Kartopu da çizim ve anlatısıyla savaş nedeniyle ülkesinden ayrılmak zorunda kalmış bir çocuğun hikâyesini işliyor. Çocuk edebiyatının çocuk okuru hayata hazırlama işleviyle ilgili neler söylemek istersiniz?

Hayatta ne varsa edebiyatta da o var. Çocuk edebiyatı için de geçerli bu durum. İbrahim ile Kartopu bir göç ve sığınma öyküsü. Göçmen arkadaşı olan çocuklar bunu bu odak noktasından okumuş olabilirler. Ancak pek çok çocuğun daha çok iyiliğe, dostluğa, emek vermeye odaklandığını okul söyleşilerinde gördüm. Çocuklar İbrahim’i ve Kartopu’nu okudular. Onların dostluğuna odaklandılar. Sevmek, sevilmek, iyiliği büyütmek… Bunlar tam da kitabın çıkış noktasını ifade ediyor. Güncel durum, politikalar değişir ama bir başkasını anlamaya ve sevmeye yönelik çabamız bizi biz yapıyor. Çocuk edebiyatının hayatı aktarırken yapması gereken de bu diye düşünüyorum. Sevgiyi, merakı, yaşam coşkusunu merkeze almak. Hayal gücünü, umudu ve tanıma heyecanını canlı tutmak.

İbrahim ile Kartopu zor bir meseleyi ele alıyor. Bu kitap, bundan sonra kaleme almayı düşündüğünüz kitaplar ve izleyeceğiniz yola dair bir ipucu veriyor diyebilir miyiz?

Aslında konu seçerken bir plandan ziyade serkeşliği esas almış durumdayım denebilir. Duygularım, merakım hangi konuya odaklanmışsa; beni ne üzmüş ne eğlendirmişse ona yöneliyorum. Şimdi baskı hazırlığı süren bir tarih serisi var. Osmanlı tarihinde cirit alayları, lale yetiştiricileri ve esnaf alayları arasındaki rekabeti anlatıyor. Mizahın ön planda olduğu bir seri diyebiliriz. Ama diğer yandan İbrahim ile Kartopu’ndaki iyilik ve çokkültürlülük teması daima gündemimde. Bu doğrultuda da hazırlığı süren bir çalışmam var.

Bu ayın kitapları

Başörtüm gökyüzü gibi…

Olimpiyatlarda eskrim dalında bronz madalya kazanan ilk Müslüman Amerikalı Ibtihaj Muhammad’in kaleme aldığı En Güzel Mavi; bir aile, sevgi ve inanç hikâyesi. Ergenlik yıllarında başörtüsü takmaya başlayan ve inancını gösterme şekli yüzünden zorbalığa, ayrımcılığa uğrayan Ibtihaj Muhammad kitabın yazılış amacını şöyle dile getiriyor: “Eminim bugün de genç kızlar benim karşılaştığım kötü muamelelerle belki de daha fazlasıyla karşı karşıya kalıyorlar. Bu hikâyeyi, benim yaşadıklarıma benzer şeyler yaşayanlar, kendilerini bir kitapta görebilsinler diye yazdım.” Kitap, Hatem Aly’nin çizgileriyle raflarda.

En Güzel Mavi, Ibtihaj Muhammed, S.K. Ali, Ketebe Çocuk, Mart 2023, 36 sf.

Efsane bir tatil!

Efsane Tatilim, Zeynep ve ailesinin yolunu Afyonkarahisar’a düşürmesiyle açılıyor. Zeynep en başında pek hoşnut olmasa da günler içerisinde olaylar farklı gelişiyor ve unutamayacağı bir tatil geçiriyor. Tatillerinin ilk günlerinde bütün şehirde sular kesilip kıtlık başlıyor. Cafer Usta’yla kesişen yolları onları susuzluk sorununun çözümünde soluksuz okuyacağımız bir maceraya sürüklüyor. Alaeddin Keykubat’tan Büyük Taarruz’a, Karahisar Kalesi’nden Kocatepe’ye, ebru teknesinden kadınanalara uzanan ve Afyon tarihi, kültürü ile ilgili epey bilgi ve anekdot sunan kitap metin aralarında verdiği mesajlar bakımından da kıymetli.

Efsane Tatilim, Figen Yaman Coşar, Erdem Çocuk, İstanbul 2023, 112 sf.

Soru makinesi çalışıyor

Hüsniye Gülsev Koç’un Multibem Yayınları’ndan çıkan ve iki evladının sorularından ilhamla kaleme aldığı kitabı Soru Makinesi, soru sormayı çok seven ve her fırsatta soru soran iki çocuğun sevimli sorularıyla karşılıyor okuru. Öyle ki çocuklar parktaki güvenlik görevlisinden, vapurları takip eden martılara, sanatçılardan marangozlara kadar seslerinin ulaştığı herkese ve her şeye yöneltiyorlar sorularını. “Eskimoların kıyafetleri eskir mi? Güneş uyumaya giderken esner mi?” gibi kimi zaman yetişkinlerin ne cevap vereceğini bilemediği bu sorular, küçük okuru yeni sorular sormaya teşvik ederken ebeveynlere de yalnız olmadıklarını hatırlatıyor. 3 yaş ve üzeri için.

Soru Makinesi, Hüsniye Gülsev Koç, Multibem Yayınları, Şubat 2023, 32 sf.







