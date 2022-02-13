​Hayvan deme evlat de ​

Pandemiyle birlikte evlerde beslenen evcil hayvan sayısı arttı. Başta İstanbul olmak üzere bu hayvan sevgisi özellikle gençler arasında oldukça yaygın. Yapılan araştırmalar özellikle Y kuşağı arasında hayvan sevgisinin öne çıktığını ortaya koyuyor. Bugün yaşları 25 ila 40 arasında değişen Y Kuşağı üzerine yapılan bir araştırmaya göre 2000 yılından hemen önce doğan Y kuşağı jenerasyonuna göre evlilik öncesi çocuk sahibi olmadan önce bir evcil hayvanı sahiplenmek ebeveyn olmaya hazır olup olmadığının da bir habercisi.

Araştırma ile ilgili verileri geçtiğimiz hafta sonu İstanbul’da gerçekleştirilen evcil hayvan ürünleri sektörü buluşmasında açıkladılar. Birçok kamu kurumu, sivil toplum kuruluşu ve sektör temsilcilerinin bir araya geldiği toplantıda fuar öncesi evcil hayvanlarla olan ilişkimiz konuşuldu. PETZOO Ankara, PETZOO Eurasia ve PETZOO Antalya gibi önemli evcil hayvan ürünleri fuarlarını düzenleyen Ulusal Fuarcılık’ın ev sahipliğindeki toplantıda evcil hayvan bakımındaki son gelişmeler, trendler ve eğilimler ele alındı. Pet sektörü eğilimleri değerlendirildiğinde, pet teknolojileri, evcil hayvan kanalları ve programları, seyahat ve tatil imkanları ile kuaför ve kozmetik ürünleri öne çıkıyor. Tüm bu başlıkların yanında yazılım uygulamaları, sanal işletmeler ve mobil evcil hayvan bakımı da yakın gelecekte sıkça konuşulacak konular arasında.

Y JENERASYONUNUN EVLATLARI

Gerçekleştirilen toplantıda en ilgi çekiçi konulardan bir başta da değindiğim “Evcil hayvanları insancılaştırmaya başlayan Y kuşağı” araştırmasıydı. Özellikle son yıllarda artan hayvan sahiplenme oranları üzerinde yapılan araştırmalar, Y jenerasyonu ve evcil hayvanlar arasındaki şaşırtıcı bir bağı ortaya koyuyor. Yapılan bir araştırmaya göre, milenyumdan hemen önce doğan Y jenerasyonunun evcil hayvan sahibi olma konusundaki ilgisi gün geçtikçe artıyor. Ayrıca Y jenerasyonunun evcil hayvan bakmanın sorumlulukları ile ebevenliği karıştırdığı da yapılan araştırmaların sonuçları arasında yer alıyor. Evcil hayvan sahiplerinin yüzde 44’ü evcil hayvan sahipliğini, ebeveyn olmaya hazır olup olmadıklarını öğrenmenin bir yolu olarak görüyor.

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EN YÜKSEK HAYVAN SAHİBİ KUŞAK

Evcil hayvan benimseme ve insancıllaştırmaya yönelik eğilimler, evcil hayvan bakım ürünlerinin büyümesini sağlayan ana etken olarak öne çıkıyor. Bu büyüme aynı zamanda evcil hayvan sahiplerinin hayvanlarının sağlığı konusundaki farkındalığın artması ve önümüzdeki yıllarda evcil hayvan bakım ürünleri pazarını olumlu yönde etkilemesi muhtemel olan organik ürünlerin geliştirilmesiyle de destekleniyor. Evcil hayvanları için teknolojiyi, sağlık ve hijyen ihtiyaçlarını da satın alma eğilimindeki Y jenerasyonu şu anda dünyanın en yüksek evcil hayvan sahibi konumunda. Öyle ki ev veya araç sahibi olurken dahi hayatlarını evcil hayvanlarına göre dizayn ediyorlar.

AVRUPA’DA EVCİL HAYVAN VELAYETİ

Amerika’da bir ev, araba ya da çocuk sahibi olmak isteyen gençlerin sayısında sürekli bir düşüş söz konusuyken buna karşılık bir evcil hayvan almayı tercih eden gençlerin sayısı giderek artıyor. Geçtiğimiz ay Vatikan’daki genel kabul töreninde konuşan Katolik Kilisesi lideri Papa Francis’in “Bugün… bencilliğin bir biçimini görüyoruz. Bazı kişilerin çocuk sahibi olmak istemediğini görüyoruz. Bazen bir tane var ama o kadar. Bu insanlar için çocukların yerini kediler ve köpekler aldı” sözleri Avrupa’daki hayvanseverler tarafından tepkiyle karşılanmıştı. Çocuk sahibi olmak yerine evcil hayvan beslemenin bir tür bencillik olduğuna inandığını söyleyen Papa Francis, evcil hayvan sahiplenmenin, “anne ve babalığın inkârı olduğunu” ve insanlığı küçülttüğünü iddia ederek bunun “kültürel bir yozlaşma” olduğunu öne sürüyor. Papa Francis’in evcil hayvan söylemlerine karşın İspanya, son günlerde “evcil hayvan velayeti” konusuyla gündeme geldi. Ülkesinde halen tartışmalı boğa güreşlerinin yapıldığı ülke, aynı zamanda evcil hayvan sahiplenme oranının en yüksek olduğu Avrupa ülkelerinden biri. İspanya hükümeti, çiftlerin boşanırken evcil hayvanlarının velayetini ortak olarak üstlenmesini mümkün kılan yasal bir düzenlemeye gidiyor. Yeni düzenlemeye göre, çiftlerin boşanma sürecinde evcil hayvanın refahı dikkate alınarak velayetin kimde kalacağına karar verilecek. Yasanın yürürlüğe girmesinden sonra yargıçların evcil hayvanları çiftlerin sahip olduğu birer eşya değil de “duyarlı varlıklar” olarak değerlendirmesi gerekiyor.

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PET STRATEJİSİ HAZIR

Dünya genelindeki petshop ve evcil hayvan piyasas Y jenerasyonunun insancılaştırma eğilimden yararlanmak için stratejiler geliştirmiş durumda. Çoğunluğu kendi parasını kazanabilen, ekonomik bağımsızlığa sahip bu jenerasyonun üyeleri, evcil hayvanları için en az kendileri için yaptıkları harcama kadar harcama yapıyor. Bu kişilerin yüzde 76’sı evcil hayvanları için alışveriş yaparken “boşa para harcadığını” itiraf etse de evcil hayvan endüstrisi 63 milyar dolarlık kar sağlamaya devam ediyor. Artan taleple orantılı olarak her yıl evcil hayvanlar için yüksek miktarda kar sağlayan binlerce oyuncak, ödül, aksesuar ve konut üretiliyor.

Özellikle yılbaşı, bayram ve özel günlerde evcil hayvanlarına farklı kıyafetler giydiren pek çok hayvan sahibini görmek mümkün.

En hızlı büyüyen sektörlerden

Evcil hayvan ve petshop sektörü verilerini paylaşan Ulusal Fuarcılık Genel Müdürü Selçuk Çetin, pandemi dönemi içerisinde birçok sektör zorluklar yaşarken evcil hayvan ürünleri sektörünün geçtiğimiz yılı 200 milyon doları aşan ihracat ile tamamladığını ifade ediyor. Sektörün 2025 yılı hedefi ise 500 milyon dolar seviyelerine ulaşmak. Lokomotif görevini yüzde 80’lik pazar payı ile evcil hayvan gıda ürünlerinin oluşturduğu sektörde hayvan sahipleri için yeni bir trend de temiz etiketler ve daha az işlenmiş evcil hayvan yemleri.

FOTOĞRAF 19 Türkiye'deki hayvanların daha sağlıklı bir hayat yaşayabilmesi için Hayvanları Koruma Kanunu'nda yapılan değişiklik 9 Temmuz 2021 tarihinde TBMM'te kabul edilerek yasalaştı. Yasayla birlikte pet shoplarda hayvan satışı yasaklandı. Pet shoplara 1 yıl süre verilmesiyle 14 Temmuz 2022 tarihine kadar hayvan satılabilecek. Bu tarihten sonra evcil hayvan satışları internet üzerinden yapılacak. Hayvanlar doğal ortamında yaşamaya devam ederken, hayvanın fotoğrafları ve bilgilerini satıcı tarafından internete yüklenecek. Müşteriler, bu bilgileri inceleyip almaya karar verirse internet üzerinden alım gerçekleştirecek. Satıcı, hayvanı doğal ortamından getirip sahibine teslim edecek. Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) Başkanı Ahmet Kemal Şenpolat, hayvan satışının tamamen yasaklanmasını talep etti. Pet shop sahibi Ufuk Yardım ise esnaf için sürecin zor olacağını belirterek, kararın gözden geçirilmesi gerektiğini savundu. Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) Başkanı Ahmet Kemal Şenpolat, \"Evcil hayvanların satışına ilişkin bir derece de olsa yasaklanması için madde geldi. Ancak kendilerine satış için bir yıl süre verildi, 14 Temmuz 2022 yılına kadar maalesef hayvan satışı devam edecek. Bu tarihten sonra bunların satışının olmaması gerekiyor. Fakat broşür üzerinden, katalogla internet üzerinden satışlar devam edecek. Dolayısıyla aslında biz zaten muradımıza eremedik. Esas istediğimiz şey tamamıyla bu satışın yasaklanması. Bizim esas derdimiz evcil hayvanların dükkanlarda yaşadığı ıstırap değil. Evet, bu da bir sorun ancak ana sorun bu hayvanların kontrolsüz bir şekilde neredeyse parasını veren herkese satılabiliyor olması. Daha sonrasında bu hayvanın terkedilmesini kontrol bile demiyorsunuz. Ardından hayvanların eşleştirilmesi ya da çiftleştirilmesi nedeniyle sokak hayvanlarına yönelik problemin artmasıyla biz bu yasayı istemiştik. Ancak biz artık çok büyük bir değişiklik olacağını sanmıyoruz. Belki eskisi gibi satışlar olmayacak ama aynı kişiler size katalogdan sunum yapacak. Hatta internetten hayvan seçim olanağınız olacak. Dolayısıyla popülasyonu aşağıya indirmeye yönelik bir madde değişikliği olmadı. Bu durum bizi çok umutlandırmadı ve sevindirmedi açıkçası. Ana sorunumuz bizim popülasyonu eritmekti. Hayvan bakımevlerinde bu kadar terkedilmiş hayvan varken hala satışının tamamen yasaklanmaması bir şekil sorunun giderilmemesi için yapılmış hobi tatmini oluyor. Bu kadar zavallı hayvan var onların tedavisine destek olun. Sırf cins diye binlerce dolarlık hayvan almaya gerek yok\" dedi.<br> Pet shop sahibi Ufuk Yardım, \"Çok zor olacak. Çünkü bu kedi köpekleri barınaklara salanlar oradan sadece cins kedi köpekleri alıyorlar. Sokak kedi köpeklerini çok fazla arayan soran yok. Bu hayvanları sokağa salsalar olmaz. Belediyelerin barınakları var ama İstanbul'da 4 bin tane pet shop var, bu kadar kedi köpeğe bakacak belediye de yok. Çok büyük bir izdiham olur, hem kedi köpeklere yazık olur, hem esnaf arkadaşlara yazık olur. Bu kararı tekrar gözden geçirsinler. Kedi köpek internet üzerinden satılıp illegal bir geçim kaynağı olacaktır. Kedi köpek satın alanlar için güvenli alım satım olmayacak. Şikayet edecekleri bir merci de olmayacak bu yüzden bunu da tavsiye etmiyoruz\" diye konuştu. Pet shoplarda hayvan satışı yasaklanıyor: 7 ay sonra sona erecek Hayvanları Koruma Kanunu'nda yapılan değişikliğin kabul edilmesiyle Türkiye'de pet shoplarda hayvan satışı yapılması yasaklandı. Pet shop sahiplerine ellerindeki hayvanları satmaları için verilen sürenin ise son 7 ayına gelindi. Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) Başkanı Ahmet Kemal Şenpolat, "Belki eskisi gibi satışlar olmayacak ama aynı kişiler size katalogdan sunum yapacak. Hatta internetten hayvan seçim olanağınız olacak. Dolayısıyla popülasyonu aşağıya indirmeye yönelik bir madde değişikliği olmadı" dedi. Pet shop sahibi Ufuk Yardım ise bu durumun izdihama yol açacağını ve esnafın zor zamanlar yaşayacağını belirtti.

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