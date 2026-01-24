Hind Receb’in Sesi Oscar’da

Sinema endüstrisinin merkezi olan Hollywood’un şov alanı olan Oscar Ödülleri için son viraja girildi. Akademi üyelerinin oylarıyla belirlenen Oscar adaylıkları açıklandı. Rekorlar, ilkler barındıran tabloda bir de Filistin filmi var. Türkiye’de de hala gösterimde olan film En İyi Uluslararası Film kategorisinde yarışacak.

Tunuslu yönetmen Kevser Ben Hania’nın yönettiği ve Tunus’un adayı olarak Oscar’a başvuran filmin ortak yapımcıları arasında Brad Pitt, Joaquin Phoenix ve Rooney Mara gibi Hollywood yıldızları ve Alfonso Cuarón gibi önemli yönetmenler yer alıyor.

6 YAŞINDAKİ HİND’İN KATLEDİLİŞİNİ DÜNYA İZLEYECEK

Hind Receb’in Sesi, geçtiğimiz yılın en çok ses getiren yapımlarından biri. Çünkü Gazze’de İsrail ateşi altında bir araçta mahsur kalarak hayatını kaybeden 6 yaşındaki Filistinli Hind Receb’in hikayesini anlatıyor. Filmde Hind’in Filistin Kızılayı görevlileri ile yaptığı telefon görüşmelerinin aslı kullanılıyor. Sadece izleyici değil, insanlık dışı manzaraya şahitlik ettiğimiz film daha önce de Venedik Film Festivali’nde ödül almıştı. Birçok ödül töreninde boy gösteren yapımın oyuncuları ise Saja Kilani, Motaz Malhees, Clara Khoury…

OSCAR’DA REKORLAR VE İLKLER

98. Oscar Ödülleri birçok ilke sahne olacak gibi. Adaylıklar bunun göstergesi. ABD’de yılın en çok sevilen filmlerinden olan “Günahkarlar” (Sinners) 16 adaylık alarak bir filmin aldığı en çok adaylık sayısına ulaşarak rekor kırdı. Daha önce “Titanic” ve “Aşıklar Şehri” 14 adaylık almıştı. Savaş Savaş Üstüne de 13 adaylık alarak gövde gösterisi yaptı. “Frankenstein”, “Marty Supreme” ve “Sentimental Value” 9 adaylık elde ederken, “Hamnet” de 8 dalda adaylıkla onları takip etti.

3 KEZ ADAY OLAN EN GENÇ OYUNCU

2026 Oscar adaylarının açıklanmasıyla Timothee Chalamet de bir rekor kırdı. “Marty Supreme” filmindeki performansıyla Altın Küre kazanan ünlü isim, Oscar’a da aday oldu.

Üçüncü kez en iyi erkek oyuncu dalında Oscar’a aday olan 30 yaşındaki Chalamet, bu sayede bir rekora imza attı. Daha önce de “Call Me By Your Name” ve A Complete Unknown” filmleriyle Oscar’a aday olan Timothee Chalamet, Marlon Brando’dan bu yana en iyi erkek oyuncu dalında üç adaylık kazanan en genç aktör oldu.

SİYAHİ KADINLAR SAHNEDE

Sinners’ın görüntü yönetmeni Autumn Durald Arkapaw, En İyi Görüntü Yönetmeni dalında aday gösterilen ilk siyahi kadın olurken, yine Sinners’ın kostüm tasarımcısı Ruth E. Carter, Oscar tarihinde en çok aday gösterilen siyahi kadın ünvanına sahip oldu (5. kez).

“En İyi Yönetmen” dalında “One Battle After Another” filmiyle Paul Thomas Anderson, “Sinners” filmiyle Ryan Coogler, “Marty Supreme” filmiyle Josh Safdie, “Sentimental Value” filmiyle Joachim Trier ve “Hamnet” filmiyle Chloe Zhao aday gösterildi.

ULUSLARARASI KATEGORİ ÇEKİŞMELİ

Oscar’ın en dikkat çekici kategorilerinden olan En İyi Uluslararası Film için dünyanın dört bir yanından 5 film yarışacak. Hind Receb’in Sesi dışındaki filmlerin biri İranlı yönetmen Cafer Penahi’nin “Görünmez Kaza” yapımı. Ülkesinde yasaklı olan yönetmenin filmi Fransa adına yarışta olacak. İspanya adına ise Oliver Lax’ın yönettiği Sirat yarışacak. Brezilya’dan “Gizli Ajan” (yönetmen Kleber Mendonça Filho) ve Norveç’ten “Manevi Değer” (yönetmen Joachim Trier) ipi göğüslemeye çalışacak. 98. Oscar Ödül Töreni 15 Mart’ta düzenlenecek.







