İbadete açılan Kariye Camii’nin içi görüntülendi: Ziyaretler sürüyor

Hayat

Ezan ve kamet, farz namazların sünnetlerindendir. Kur’an-ı Kerim’de, "Siz namaza çağırdığınız zaman onu alaya alıp eğlence yerine koyuyorlar." (Mâide, 5/58), "Ey îman edenler! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığı zaman hemen Allah’ın zikrine koşun…" (Cum’a, 62/9) Resûlullah (s.a.s.) da, "Namaz vakti geldiğinde içinizden biri ezan okusun" buyurmuştur. Peki ezan ve kamet nedir? Ne zaman ve nasıl meşru kılınmıştır? Ezan ve kamet ne zaman, nasıl getirilir?