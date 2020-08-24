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Hayat İbadete açılan Kariye Camiinin içi görüntülendi Ziyaretler sürüyor
AKTÜEL

İbadete açılan Kariye Camii’nin içi görüntülendi

İbadete açılan Kariye Camii’nin içi görüntülendi: Ziyaretler sürüyor

Diyanet İşleri Başkanlığı’na devredilerek ibadete açılmasına karar verilen Bizans döneminden kalma Kariye Camii’nin içi görüntülendi. Müze olarak hizmet vermeye devam eden camiye ziyaretler sürüyor. Camii statüsüne kavuşan Kariye Camii’nde ibadetin başlayacağı gün bekleniyor.

Haber Merkezi İHA
75 yıldır müze olarak kullanılan Kariye Camii’nin içi görüntülendi.
75 yıldır müze olarak kullanılan Kariye Camii’nin içi görüntülendi.

1945 yılına ait Bakanlar Kurulu kararının Danıştay 19’uncu Dairesi tarafından iptal edilmesi üzerine Cumhurbaşkanı kararı ile Kariye Camii’nin Diyanet İşleri Başkanlığı’na devredilerek ibadete açılmasına karar verilmişti.

Kariye de artık cami: 75 yıllık esaret bitti ve Kariye Camii ibadete açıldı
HAYAT
Kariye de artık cami: 75 yıllık esaret bitti ve Kariye Camii ibadete açıldı

75 yıldır müze olarak kullanılan Kariye Camii’nin içi görüntülendi. Yerli ve yabancı turistler müze olarak hizmet vermeye devam eden camiye ziyaretlerini sürdürerek mozaik ve fresklerin fotoğrafları çekti.

Resmi gazetede yayınlanan kararla camii statüsüne kavuşan Kariye Camii’nde ibadetin başlayacağı gün bekleniyor.

Ayasofya için emsal
GÜNDEM
Ayasofya için emsal

75 yıldır müze olarak kullanılan Kariye Camii’nin içi görüntülendi.

75 yıldır müze olarak kullanılan Kariye Camii’nin içi görüntülendi.

75 yıldır müze olarak kullanılan Kariye Camii’nin içi görüntülendi.

75 yıldır müze olarak kullanılan Kariye Camii’nin içi görüntülendi.
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