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Hayat Kariye de artık cami 75 yıllık esaret bitti ve Kariye Camii ibadete açıldı
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Ayasofya'dan sonra Kariye Camii de ibadete açıldı

Kariye de artık cami: 75 yıllık esaret bitti ve Kariye Camii ibadete açıldı

İstanbul Fatih’teki Kariye Camii de aslına döndü. 1945’te CHP tarafından müze yapılan Kariye de, Ayasofya gibi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kararnamesi ile 75 yıllık esaretten kurtarıldı. İçindeki mozaikler de dikkate alınarak başlatılan çalışmaların tamamlanmasının ardından cami ibadete açılacak.

Aybike Eroğlu Yeni Şafak
Kariye Camii
Kariye Camii

İstanbul’un Fatih ilçesindeki, 1945 yılında CHP hükümetince müzeye dönüştürülen Kariye Camii de aslına rücu etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzaladığı kararnamenin Resmi Gazete’de yayımlanmasının hemen ardından Kariye Camii, Diyanet İşleri Başkanlığı’na devredilerek ibadete açıldı. Fatih Sultan Mehmed’in İstanbul’u fethinden yaklaşık 58 yıl sonra, Sultan 2. Bayezid’in sadrazamlarından Atik Ali Paşa’nın camiye çevirdiği Kariye Camii, 1945 yılından bu yana müze idi. Yenileme çalışmaları ile aslına dönüştürülen Kariye Camii, 75 yıllık esaretinden kurtarıldı.

Kariye Camii

ÇALIŞMALAR BAŞLADI

Önceki gece Kariye ile ilgili kararın Resmi Gazetede yayınlanmasının hemen ardından Kültür Bakanlığı yetkilileri derhal toplandı. İçerisinde çok sayıda mozaik bulunan Kariye Camii’nin düzenlenmesi için çalışmalar başladı. Bakanlık yetkilileri, caminin namaz kılınmaya uygun hale getirilmesi için proje hazırlayarak Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’a bir rapor sunacak.

CUMANIN İLK MÜJDESİ

  • Vakıflar Genel Müdürlüğü, ilgili kararnameyi sosyal medya hesabından paylaşarak, “Kariye camiinin minarelerinden ezanlar sonsuza dek yayınlanacak inşallah” notunu düştü. Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, “Cumanın müjdeleri sabah saatlerinde gelmeye başladı. Fatihimizde bulunan Kariye Camii, Cumhurbaşkanımızın çıkardığı kararname ile Diyanet İşleri Başkanlığı’na devredilerek ibadete açıldı. Milletimize hayırlı olsun” diye konuştu.

Ayasofya'dan sonra şimdi de İstanbul'daki tarihi Kariye Camii ibadete açılıyor
HAYAT
Ayasofya'dan sonra şimdi de İstanbul'daki tarihi Kariye Camii ibadete açılıyor

ALTINCI ASIRDAN BERİ AYAKTA

1400 yıllık geçmişe sahip Kariye, ilk önce kilise olarak kullanıldı. 1511 yılında 2. Beyazıd tarafından camiye çevrilen Kariye, 1945 yılında müzeye çevrilmişti. Kariye’deki restorasyon çalışmaları sürüyor.

İstanbul’un Karagümrük semtinde yer alan Kariye Camisi, Bizans döneminde kilise, İstanbul’un fetihten sonra ise cami olarak kullanıldı. 6. yüzyıla kadar uzanan bir geçmişe sahip olan Kariye Camii, günümüze Osmanlı döneminde ve 20. yüzyılın ikinci yarısında geçirdiği onarımlar sayesinde ulaştı.

SIVALARI AMERİKAN ENSTİTÜSÜ KALDIRDI

Tarihler 1511’i gösterdiğinde ise Sultan 2. Bayezid sadrazamlarından Atik Ali Paşa tarafından camiye dönüştürüldü. İstanbul’un fethinden 58 yıl sonra gerçekleşen dönüşüm sırasında tarihi yapıya bir minare ve mihrap eklendi. Bina içinde Hz İsa ve Hz Meryem’in hayatına ilişkin yer alan çok sayıda mozayik, camiye dönüşümün ardından sıva ile kapatıldı. 1945 yılında CHP tarafından müzeye dönüştürülen Kariye Camii’ndeki mozayik ve freskolardaki sıvalar 1948-1958 arasında Amerikan Enstitüsü’nün çalışmaları ile kaldırıldı.

Kariye kararı Külliye’de
GÜNDEM
Kariye kararı Külliye’de

ZİYARETÇİ İLGİSİ ARTTI

Karar sonrası vatandaşlar Kariye Camii'ne akın etti.
  • Kariye Camii’nin ibadete açılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararının adından tarihi yapıyı çok sayıda yerli ve yabancı turist ziyarete başladı. Ziyaretçilerden Şaban Arifhan Yıldız, “Beylikdüzü’nden Kariye Camii’ni görmek için geldik. Kararı duyduktan sonra kendi gözlerimizle camiyi görmek istedik. ‘Bu kararı etrafa duyuralım ve tarihi manzarayı görelim’ diye de geldik. Sevinçliyiz. Bugün cuma ve cuma namazını kılmak için seccadelerimizle buraya geldik. İhtimal olursa çevrede kılacağız” dedi.
  • CUMA’YI KILMAK İÇİN GELDİK
  • Cuma Er ise “Çok güzel bir cami ve Allah razı olsun bu camiyi yaptıranlardan. Fatih Sultan Mehmet Han, İstanbul’u fethettiği zamanki camidir burası. Ayasofya gibi Müslümanlar için önemli bir camidir. Bugün kararı öğrendikten sonra Zeytinburnu’ndan cuma namazını kılmak için buraya geldik. Ancak daha ibadete açılmadığını öğrendik. Açılışı bekliyoruz” diye konuştu.

Ayasofya için emsal
GÜNDEM
Ayasofya için emsal

Diyanet’e devredildi

  • Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, “İstanbul’un Fatih ilçesinde yer alan Kariye Camii, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan kararname ile Diyanet İşleri Başkanlığımıza devredilerek yeniden ibadete açılıyor. Vatanımıza, milletimize ve tüm İslam alemine hayırlı olsun” dedi.

İstanbul'da bulunan ibadete açılacak olan Kariye Camii'nin önemi
HAYAT
İstanbul'da bulunan ibadete açılacak olan Kariye Camii'nin önemi
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