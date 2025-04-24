İbrahim Tatlıses'in ikiz torunları ameliyat oldu

İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses'in ikiz oğulları İbrahim Ayel ve Sinan Emir gözünden operasyon geçirdi. Tatlıses'in gelini Yasemin Şefkatli ikizlerin durumunun iyi olduğunu söyledi.
Oğlunun fotoğrafını paylaşan Şefkatli, "Gözlerimizden ufak bir operasyon olacağız haftaya. Bu haftaydı ateşten dolayı erteledik. Gözyaşı tıkanıklığımız 15 ayda açılmadı. Masajı da düzenli yaptık ama artık çok akıntı olmaya başladı. Aynı durumu yaşayan var mı?" dedi. Hastaneye gidip oğluna tahlil yaptıran Şefkatli, "Gittik kan verdik geldik. Bu hafta gözümüzden oluyoruz operasyonu." demişti. Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses çiftinin oğulları, bugün operasyon geçirdi.
Sosyal medya hesabından oğullarının son durumu hakkında açıklama yapan Yasemin Şefkatli, "Önce Ayeliko girdi operasyona sonra Emiriko. İkisi de çıktı şükür. Biz iyiyiz. Artık gözleri neden hep yaşlı diye sormayacaksınız." dedi.