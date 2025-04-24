İbrahim Tatlıses'in ikiz torunları ameliyat oldu

Oğlunun fotoğrafını paylaşan Şefkatli, "Gözlerimizden ufak bir operasyon olacağız haftaya. Bu haftaydı ateşten dolayı erteledik. Gözyaşı tıkanıklığımız 15 ayda açılmadı. Masajı da düzenli yaptık ama artık çok akıntı olmaya başladı. Aynı durumu yaşayan var mı?" dedi. Hastaneye gidip oğluna tahlil yaptıran Şefkatli, "Gittik kan verdik geldik. Bu hafta gözümüzden oluyoruz operasyonu." demişti. Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses çiftinin oğulları, bugün operasyon geçirdi.