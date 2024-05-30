İletişim Başkanlığından İstanbul'un fethinin 571. yıl dönümü için 3 ciltlik eser: Takdim yazılarını bizzat Erdoğan yazdı

Kültür tarihçisi Dursun Gürlek'in 40 yıla yakın birikiminden faydalanılarak kronolojik bir anlatıyla sunulan ve görsel ögelerle zenginleştirilen üç ciltlik eserde Necip Fazıl Kısakürek, Yahya Kemal, Yavuz Bülent Bakiler, Nurettin Topçu, Orhan Seyfi Orhon, Osman Yüksel Serdengeçti, Peyami Safa, Prof. Dr. İsmail Hami Danişmend, Abdülhak Hamid Tarhan, Prof. Dr. Ahmet Süheyl Ünver, Âkil Muhtar Özden, Ali Himmet Berki, Ali Ulvi Kurucu, Arif Nihat Asya, Cahit Tanyol, Celâl Esat Arseven, Cevat Rıfat Atilhan, Ord. Prof. Dr. Fahrettin Kerim Gökay, Faik Reşit Unat, Prof. Dr. Faruk Kadri Timurtaş, Hasan Âli Yücel, İbrahim Hakkı Konyalı, Ord. Prof. Dr. Kâzım İsmail Gürkan, Prof. Dr. Mehmet Kaplan, Mehmet Şevket Eygi, Nihad Sami Banarlı, Nizamettin Nazif Tepedelenlioğlu, Ord. Prof. Dr. Sadi Irmak, Samih Nafiz Tansu, Sezai Karakoç gibi edebiyat ve düşünce dünyamızın ünlü isimlerinin İstanbul'un fethi, Fatih Sultan Mehmed ve Ayasofya-i Kebîr Câmi-i Şerîfi'ni konu alan köşe yazılarına, makalelerine, şiirlerine yer veriliyor.
"Kutlu Çağrının İzinde: Türk Basınında İstanbul'un Fethi” başlıklı kitapta, kadim bir hayalin gerçeğe dönüştüğü İstanbul'un fethi bütün yönleriyle ele alınıyor. Dönemin gazete ve dergilerinde fetih hadisesi, muhasara günlerinin akışı, fethin müyesser oluşu, fetihten sonra Sultan Fatih'in İstanbul'a yaptığı hizmetler, farklı dinlerin mensuplarına tanıdığı imtiyazların nasıl işlendiği de bu kıymetli eserde okuyucuyla buluşturuluyor.
Fatih Sultan Mehmed'in emaneti, insanlığın ortak hazinesi Ayasofya-i Kebîr Câmi-i Şerîfi hakkında sanat, edebiyat, basın ve yayın tarihimizin önemli isimlerinin kaleme aldığı yazılar da “Kutlu Çağrının İzinde: Türk Basınında Ayasofya Camii” cildinde bir araya getirildi. Türkiye'nin ve İslâm dünyasının tarihî ve kültürel mirasının canlanması için 2020 yılı Temmuz ayında yeniden ibadete açılan Ayasofya'nın hikâyesi okuyucuyla buluşuyor.
Takdim yazılarını Cumhurbaşkanı Erdoğan yazdı
“Hayallerimiz Türkiye için”
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türk Basınında İstanbul'un Fethi" kitabı için kaleme aldığı takdim yazısında, İstanbul'u fethederek Peygamber Efendimizin müjdesine mazhar olan, Müslümanların yedi asırlık hayalini gerçeğe çeviren Fatih Sultan Mehmed Han'ın kendilerine kıymetli bir emânet bıraktığını belirterek, şunları kaydetti: