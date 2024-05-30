İletişim Başkanlığından İstanbul'un fethinin 571. yıl dönümü için 3 ciltlik eser: Takdim yazılarını bizzat Erdoğan yazdı

"Türk Basınında Ayasofya Camii'' kitabına ilişkin takdim yazısında da Türkiye'nin kalbinde, İstanbul'un tarihi silüetinin en önemli sembollerinden olan Ayasofya'nın asırlar boyunca pek çok dönüşüme uğradığını, pek çok medeniyetin izlerini taşıdığını ifade etti. Haşmetli bir Bizans kilisesi olarak inşa edilen bu yapının Fatih Sultan Mehmed'in İstanbul'u fethiyle cami olarak hizmet etmeye başladığını ve İslâm dünyasının sembol mabetlerinden biri haline geldiğini belirten Erdoğan, Ayasofya'nın her zaman Türk milletinin bütün fertlerinin gönlünde önemli bir yere sahip olduğunu vurguladı. Erdoğan, Ayasofya'nın yeniden ibadete açılmasının da bu emanete sahip çıkıldığını gösteren bir sembol olduğunu dile getirerek, “Ayasofya'nın asli kimliğine kavuşturulması, bu mabedin kapılarındaki zincirler yanında, topyekûn gönüllerdeki ve ayaklardaki prangaların da kırılıp atılmasıdır.