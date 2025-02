İlk kitap ilk heyecan

Kesinlikle bilgisayar. Dizeleri farklı şekillerde bölmek ve düzenlemek çok daha kolay. Üstelik kalemle yazarken ellerim düşüncelerimin hızına yetişemiyor. Ben de her an unutabilirim diye korkmaya başlıyorum. Bilgisayar başında değilken aklıma gelen şeyleri de telefonuma not alıyorum. Tamamen dijital bir süreç yani. Dışarıdan bakınca şairden çok uzaktan çalışan bir beyaz yakalıya benziyorum.

Her ikisi de. Dışarıya çıkarken yanıma mümkün oldukça bir not defteri alırım. Alamadığımda ise cep telefonumun not defteri uygulaması hep açık kalır. Etrafımı izledikçe not alırım. Evde de genellikle bilgisayarım ve yazı dosyam açık olur, başına oturup yazarım.