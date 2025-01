Sözcüklerin gücü üzerine birkaç söz

Başların belasının dillerden geldiği, dil yarasının ok yarasından daha şiddetli olduğu hep söylenir. O yüzden eskiden mürşidler dervişlerini dilin afetlerinden korumak ve her akıllarına geleni hemen söylememeleri için ağızlarına bakla koyarlarmış ki düşünsünler ve ona göre konuşsunlar. Ruhların rahata ermesi için de üç şeyin yapılması tavsiye edilir: “Kıllet-i taam(az yemek), kıllet-i kelâm (az konuşmak), kıllet-i menam (az uyumak)” bu üç maddeye uzlet ani’l-enâm da (insanlardan uzlet) eklenerek levha olarak eski dergahlarda duvarlara asılırmış. Sûfîler, filozoflar ve hikmet erbabı dilin zararlarından ve afetlerinden korunmak ve tefekküre yönelmek için sükûta yönelip kâlden ziyade hâli tercih etmişlerdir. Bu yüzden “Âlimin dilinin kalbinde, cahilin kalbi dilindedir.” denmiştir. Hz. Meryem’in de sükût orucu tuttuğu da bilinmektedir.

Her gün rutin olarak ehemmiyetini bilmeden derinliğini tam olarak kavramadan sayısız defa kelimeleri ağzımızdan savuruverir pek kolay bir şekilde döküveririz, söylediğimiz sözlerin karşılığını ne kadar bulduğunu tam olarak bilemesek de gittiği yerlerde hoş seda bırakan da olur kalplerde derin yaralar açan da. Boşuna söylenmemiştir; “Söz ola bitire savaşı söz ola kestire başı” sözü. İlişkilerimizde devamlı farklı ve çeşitli kelimelerle konuşsak da her zaman ötekini anlayamayabilir ya da muhatabımız tarafından anlaşılamayabiliriz. Peki anlaşabilmek için neden kelimeler her zaman yeterli olmaz?

Kelimeler bize sadece olanı görüneni işaret edebilir. Her kelime ve söz meramımızı belirli bir kalıp ve şablon üzerinden eksik bir şekilde anlatır içine yanılsama ve aldanmayı da katarak. Konuşmak önce kendini anlamak sonra da karşındakinin yerine kendini koyup muhatabını anlayabilme çabası ile gerçekleşebilir. Kendini anlayamayan muhatabını da anlayamaz. Her insan farklı birikimleri ile dünyaya gözlerini açar ve çok farklı çevrelerden gelerek bambaşka bir karakter olarak hayatlarını sürdürür. Herkes kendi zaviyesinden dünyayı algılar. Aynı sözlere, kavramlara, olaylara her birimizin yüklediği anlamlar bambaşkadır ve her kelime herkesin dünyasında farklı kapılar açar, farklı duygular ve anlamlar doğurur. Bu sebeple kelimelerle tam olarak birbirimizi anlamamız zorlaşır ve çatışmalar meydana gelir.