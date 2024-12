Şiirle dolu yarım asır: Arif Ay

Modern Türk edebiyatının 1970’lerden günümüze uzanan serencamında şiirden hiç kopmayan Arif Ay’ın ilk şiiri, kaynaklarda 1975’te Edebiyat dergisinde çıkan “Denizi Giymek” olarak belirtilse de esasında “Gün Dönerken Kente” başlığıyla 1974’ün güz sayısında Gelişme dergisinde yayımlandı. Bu durumda, sanat hayatının ellinci yılını deviren şairin yarım asırlık zaman dilimine on beş şiir kitabı, sayısız şiir ve deneme sığdırdığı dikkate alındığında modern Türk şiirinin en üretken isimleri arasında olduğu görülür. Nuri Pakdil ile tanışmasından sonra politik ve poetik duruşunu netleştiren Arif Ay, Edebiyat dergisinde edebi kimliğini kazanır ve bu kimliği hiçbir zaman inkâr etmeden; ancak kendisini de bu duruşla sınırlandırmadan günden güne şiir sesini geliştirir. Poetik söylemini yalnızlık, gurbet, hasret, kavga, öfke, inanç, gelenek, diriliş, direniş ve tarih bilinci ile dolduran şair, politik olarak İslam birliğini ve Müslüman duyarlılığını savunmayı görev bilir. Bunu yaparken de modern şiirin sınırlarından uzaklaşmadan davasını ve inancını estetik duyarlılıkla buluşturur.Çocukluğundan itibaren pek çok sıkıntıyla mücadele halinde olan, her daim gurbeti yaşayan şair, şiirini kişisel alanıyla sınırlandırmaz; bir yandan dergicilik faaliyetleriyle diğer yandan Edebiyat’la kazandığı duruşun gereklilikleriyle ve inandığı değerlerin sorumluluğuyla çok yönlü ve hareketli bir şiir dili sürdürür. Mehmet Akif’le şahsiyetini, Necip Fazıl’la mücadele ruhunu, Sezai Karakoç’la geleneğe yönelimini pekiştiren Arif Ay, Türk şiir tarihinin her dönem ve anlayışını derin bir merakla okur. Modernleşen şiirin gelişimini sosyal, siyasal ve kültürel kaynakları da dikkatinden uzak tutmadan izler. Böylece şiiri kurulan bir sanat olmaktan ziyade kültürle beslenen ilham işi olarak görür ve şiirlerini böylesi çok yönlü duyarlılıkla üretir. Bu suretle elli yıl boyunca hayatını şiirinden, şiirini hayatından hiç ayırmaz.