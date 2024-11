Bavula sığan şiirler

Günümüz şiirinin her ne kadar gelenekten koptuğu söylense de en aykırı şiirde bile geleneğin bazı izlerine rastlamak mümkün. Çünkü dil, aynı zamanda kültür taşıyıcı bir işleve sahiptir de ondan. Bugün en azından biçim ve söyleyiş bağlamında hece şiirimizi sürdüren şairlerimiz de yok değil. Şiir geleneğimizin hiç olmazsa bir kolunu yaşattıkları için onları kutlamak gerekir.

Günümüzde geleneği sürdüren şairler de elbette yazdıklarıyla bu çağın ruhunu yansıtırlar; ne bire bir Karacaoğlan, Emrah, ne Dadaloğlu’durlar. Bugünün şiirinde de aşk, gurbet, ayrılık, ölüm, güzellik, yiğitlik, adalet, haksızlık, dostluk, kardeşlik, helal, haram, üzüntü, sevinç vs. var ama bütün bunlar dünkü şairlerin şiirlerindekinden farklıdır elbette.

Nurullah Genç’in “Tahta Bavul Şiirleri”ni (Muhit Kitap, Temmuz 2024) okurken yıllar önce okuduğum ilk kitabı “Çiçekler Üşümesin”le (1986) yeniden buluşmuş gibi oldum. Nurullah Genç, tüm bestelerini tek makamda yapan bir besteci ya da tüm resimlerinde tek rengin tonlarını kullanan ressam gibi ilk şiirlerinden beri söyleyişini sabitlemiş bir şair. “Benim şiirlerimde; ölüm, aşk, ayrılık, yalnızlık temaları vardır. Çünkü dünya, yalnızlıklar ve ayrılıklar ülkesidir. Her insan her an aslında yalnızdır kalabalıklar içerisinde, evinde bile. Çünkü ruh ve beden de yalnızdır” diyen şair, “Tahta Bavul Şiirleri”nde de hemen hemen aynı temalara ve motiflere yer verir.