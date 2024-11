Yüzyıl sonra Ziya Gökalp…

Gökalp, veterinerlik öğrencisi iken İstanbul’da erişme imkânı bulduğu felsefe ve tarih kitaplarını yoğun bir şekilde okumaya devam eder. Arapça ve Farsça’nın yanına Baytar Mektebinde öğrendiği Fransızcayı katan Gökalp bu sefer okuma çerçevesini Batı düşüncesine doğru genişletmeye başlar. İstanbul’daki öğrencilik yıllarında gizli İttihat ve Terakki Cemiyeti mensuplarıyla kurduğu ilişkiler 1899 yılını hapiste geçirmesine sebep olur. Hapishane sonrasında 1900 yılı itibarıyla Diyarbakır’a döner. Artık 1909’a kadar bir yandan Diyarbakır’da öğretmenlik ve katiplik gibi işler yapacak diğer yandan kuracak ama en önemlisi okumalarını iyice derinleştirecektir. Gökalp’in hayatında yazmaya ve yazdıklarını yayınlamaya ağırlık verdiği yıllar ise II. Meşrutiyet’in ilan edildiği 1908’den vefat ettiği 1924’e kadar geçen zaman dilimidir. Ziya Gökalp’in bilgi ve düşünceyle kurduğu ilişki, hayatının son 16 yılında aldığı sorumluluklar ve yaptığı işlerde açıkça gözükür. İTC’nin saygın bir mensubu olmak Ziya Gökalp’in fikri arayışlarını sınırlandırmamıştır. 1909 sonlarında Diyarbakır’dan Selanik’e nakledişinden sonra ise Ziya Gökalp artık hem Darülfünun’da Sosyoloji kürsüsünü kuran kişi hem de Babıali gazetecilik ve dergicilik dünyasının bir parçası olmuştur. Bu bağlamda Ötüken Neşriyat’ın son yıllarda onun külliyatını yayınlarken yazıların yayınlandığı dergileri kitap başlığı olarak seçmesinin Ziya Gökalp’in düşünce yolculuğunu izlemeyi kolaylaştırdığını söylemek gerekir. Ziya Gökalp Darülfünun’da sahip olduğu hareket kabiliyetini üniversitenin farklı fikirlerin tartışıldığı bir ortama dönüşmesi için kullanmış, Birinci Dünya Savaşı’nda artık durumun kötüye gittiği zamanlarda çıkarmaya başladığı “Yeni Mecmua”nın yazarlar kadrosunu farklı fikirlerden gelen insanlarla oluşturmaktan geri durmamıştır. İki düşünce ortamındaki değişmez tavrı Ziya Gökalp’in ülkenin yetişmiş insan ihtiyacı meselesini her zaman ön planda tuttuğunun açık bir göstergesi sayılmalıdır. Gökalp’in çalışmaya ve üretmeye bağlılığı Mütareke’den sonra tutuklanıp Bekirağa Bölüğü’ne konulduğunda, aylar sonra oradan alınıp Malta sürgününe gönderildiğinde de devam edecektir. Malta’daki gazeteci sürgünlerden biri olan Ahmet Emin’in Ziya Gökalp’a dair düştüğü kayıtlar bunu destekler: “Malta’da Ziya Gökalp kadar serbestlik duyan esir yoktu. Ziya Bey’in her günlük hayatı zaman ve mekan anlamlarından çok uzaktı, dimağında, geçmişi ve her türlü teferruatıyla mükemmel düzenlenmiş bir sosyal âlem vardı. Yeni kitaplar okuyarak daima yeni ve orijinal mahsuller veren yaman dimağını harekete getirerek yeni gerçekler bulur ve bunları derhal ait olduğu hücrelere yerleştirirdi.”