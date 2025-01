Aydınlanma çağında İngiliz edebiyatı

VakıfBank Kültür Yayınları, İngiliz edebiyatının literatürde “uzun on sekizinci yüzyıl” olarak bilinen dönemini mercek altına alan önemli bir eseri Türkçeye kazandırdı. Prof. Dr. Charlotte Sussman’ın Eighteenth-Century English Literature: 1660-1789 adlı kitabı, On Sekizinci Yüzyıl İngiliz Edebiyatı: 1660-1789 adıyla raflardaki yerini aldı. Bu kitap, Avrupa’nın Rönesans’ın etkisinden çıkıp Aydınlanma’nın etkisine girdiği döneme tekabül eden 1660 senesinden başlayıp on sekizinci yüzyılın sonlarına kadar İngiliz edebiyatının gelişimini takip etmektedir. Dönemin önemli tema ve konularına akademik bir gözle yaklaşmanın yanı sıra bu dönemin edebi üretimlerini içinde var oldukları kültürel ve tarihi bağlam çerçevesinde inceleyerek eserlerin genel okur için de erişilebilir olmasını sağlamaktadır.