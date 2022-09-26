Hayat inEpilepsy ile hastalar güvende
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inEpilepsy ile hastalar güvende

Türk bilim insanları tarafından geliştirilen inEpilepsy, dünyada nöbet algılama ve takip açısından bir ilk. 3 yıllık bir çalışmanın ürünü olan proje, epilepsi nöbeti gelmeden 180 saniyeye kadar hasta ve hasta yakınlarını uyarıyor.

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Aybike Eroğlu Yeni Şafak
inEpilepsy ile hastalar güvende
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Türk bilim insanları tarafından geliştirilen inEpilepsy, dünyada nöbet algılama ve takip açısından bir ilk. 3 yıllık bir çalışmanın ürünü olan proje, epilepsi nöbeti gelmeden 180 saniyeye kadar hasta ve hasta yakınlarını uyarıyor. Nöbet esnasında hastanın yerini görsel harita ile yakınlarına mesaj olarak ileten uygulama ile, yaşam konforunu olumsuz etkileyen riskler de ortadan kalkıyor. Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı üyesi Prof. Dr. Eşref Akıl, “Projedeki 180 saniye özelliği hastalara bulunduğu yerde kendini güvenli pozisyona alma imkanı sunuyor” dedi. Epilepsi hasta ve yakınlarının daha konforlu bir yaşama sahip olması için geliştirilen projenin, ülkemizde 950 bin epilepsi hastasının yanı sıra, dünyadaki 65 milyon kişinin yaşamına dokunması hedefleniyor.

HASTALAR GÜVENDE

Uygulamayı hayata geçiren Insense Yazılım’dan Assoc. Prof. Dr. Ömer Faruk Ertuğrul, Epilepsi hastası olan ayda birden fazla nöbet geçiren, nöbetlerini şiddetli olarak nitelendiren, dünya çapında 65 milyon kişinin bu uygulamadan yararlanabileceğini söyledi.Epilepsi krizleri için geçen her saniyenin çok önemli olduğunu belirten Ertuğrul, “Bizler bu bilinçle hareket ettik. Nöbet gelmeden 180 saniye önce kullanıcıları uyaran uygulamayla hastalar nöbetlerini güvenli bir şekilde atlatabilecek. Uygulamayı düzenli olarak geliştiriyoruz” diye konuştu. Google Play Store ve App Store’dan indirilebilen uygulama, talep eden sınırlı sayıda kişiye ücretsiz kullanım hakkı da sunuyor.

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