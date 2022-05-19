Instagram'da alışverişte dikkat: Hesap farklı yöntem aynı

İnternet üzerinden yapılan alışverişlerde yaşanan mağduriyetlerin ardı arkası kesilmiyor. Özellikle Kovid-19 salgınıyla birlikte online satış mağazasına dönen İnstagram, dolandırıcıların kuşatması altında. Birbirinden kaliteli görsellerle süslenen profilleri gören vatandaşlar, uygun fiyatlı ürünleri satın almak için hesaplarla iletişime geçiyor. Genelde bir numara üzerinden whatsapp hattına yönlendirilen vatandaşların siparişleri dolandırıcıların eline geçiyor. Ürün bedelini bir iban numarasına yatırmasını isteyen dolandırıcılar, ürünleri göndermiyor. “Kargo ücreti ödemeyeceksiniz” güvencesi veren instagram satıcıları, para hesaba düştükten kısa bir süre sonra kullanıcıları engelliyor veya kullanıcı ismini değiştirerek ortadan kayboluyor.

MUHATAP BULUNAMIYOR

İnternet üzerinden yaptığı alışveriş sırasında dolandırılan Bilgi İşlem Uzmanı Suzan Kelleci, “’Sandalsepetim’ adlı İnstagram sayfası üzerinden 3 terlik sipariş ettim. Gelen ürünün numarası, rengi, modeli ve markası satın aldıklarımla alakasızdı. İletişim numarasına ürünleri iade etmek istediğimi yazdım. Bana, muhabenin para iadesini yapacağını söylediler. Ama hiçbir şekilde dönüş yapılmadı. Bu kişiler instagram üzerinden yaptıkları satışlara isim değiştirerek devam ediyor. Daha önce ‘sandalsepetim’ olarak sayfa şimdi ‘sandaletsepetim’ oldu. Haklarında onlarca şikayet var.” dedi.

Dolandırıcıların hedefi olan bir başka müşteri Esra A. ise “Sandalsepeti, sandaletsepetim ve slippersepetim siteleri üzerinden havale/EFT ile satış yapılıyor ama ürün gönderilmiyor. Bir kargo takip numarası veriyorlar, aynı gün kargoyu ve faturayı iptal ettiriyorlar.” diyerek isyan etti. Mine Aydemir isimli bir başka vatandaş ise “İnstagram’da Sandalet Sepetim adlı hesap, havale yaptığım iki terlik bana dört gündür kargolanmadığı gibi mesajlarıma da dönüş yapılmıyor. Arıyorum, ulaşılamıyor. ‘Ödemeyi bana iade edin, istemiyorum siparişi’ diyorum muhatap bulamıyorum. Kendilerini Tüketici Derneğine şikayet edeceğim.” ifadelerini kullandı.

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Kullanıcı yorumlarına dikkat

Dolandırıcılar genelde profilde sergilenen ürünleri göndermedikleri için ürünleri yoruma kapalı tutuyor. Kullanıcıların, ürünlerin yoruma kapalı olup olmadığını ve daha önce sorun yaşayanıp yaşanmadığını kontrol etmesi gerekiyor. İnstagram’dan ürün satın alındığında ‘kapıda ödeme’ seçeneğini de akılda tutmak lazım. Yine İnstagram alışverişlerinde faturasız satışlar da sorun oluşturuyor.

FOTOĞRAF 7 'Kargonuzu almadınız, icralıksınız' diye SMS alıyorsanız dikkat edin. Son dönemde ürün sipariş etmeyen kişiyi sipariş vermiş gibi gösterip dolandırmaya çalışanlarda artış yaşanıyor. Vatandaşlar, herhangi bir sipariş vermediği halde ya da vermiş olduğu siparişi iade ettiği halde, “Sipariş ettiğiniz ürünü almadınız. İcralık olacaksınız” diye mesajlar gönderiliyor. Konuyla ilgili yüzlerce mağdurun tüketici hakem heyetine başvurduğu öğrenilirken, birçok kişinin de icralık olmamak için istenilen parayı ödediği öğrenildi. Dolandırıcıların tuzağına düşürülmek istenen isimlerden biri de Sabiha Temizkan’dı. Temizkan’ın, internetten bir saat sipariş verdiği iddia edildi ve kargosunu almaması durumunda icra takibi başlatıldığı SMS ile kendisine iletildi. Ancak genç kadın, herhangi bir sipariş vermediğinden emindi. Bir süre sonra Temizkan’a bu kez, Global Satış tarafından “Dosyanız icra takibi başlatılması için hukuk bürosuna devredilmiştir” yazılı SMS gönderildi ve gönderilen mesajın altında da, Yayalar Hukuk Bürosu’na ait bir numara vardı. Temizkan verilen numarayı arayarak söz konusu siparişi vermediğini söyledi ve sipariş verdiğine dair belgeyi istedi. Ancak Temizkan’a istediği belge gizlilik gerekçesiyle ibraz edilmedi. ‘BÜYÜK DOLANDIRICILIK’<br>Temizkan, yaşadığı mağduriyetle ilgili şunları aktardı: “Almadığım bir ürün için önce PTT tarafından bir mesaj gönderildi. PTT’yi arayıp böyle bir sipariş olup olmadığını sorduğumda ise ‘Evet’ cevabını aldım. Ancak herhangi sipariş vermediğimi söylediğimde ise benzer şeylerle çok fazla karşılaştıklarını söylediler. Siparişini vermediğim saat adıma kargoyla PTT’ye gelmiş. Haliyle gidip almadım. Bir süre sonra da, ‘Dosyanız icra takibi başlatılması için hukuk bürosuna devredilmiştir’ diye mesajlar almaya başladım. Ancak böyle bir şeyin mümkün olmadığını biliyorum. Avukatıma da danıştım, o da aynısını söyledi. E-devletimde de adıma açılmış bir icra takibi görünmüyor. Yolunu bulmuşlar, tehdit yoluyla insanları dolandırıyorlar.” ‘TUZAKLARA DÜŞMEYİN’<br><br>Konuyla ilgili Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu ise şunları söyledi: “Bu tarz bir olayda kargoyu teslim almamak sorumluya hiçbir yükümlülük ve sorumluluk yüklemez. Kargoyu almazsanız ‘Şu cezayı alırsınız’ gibi mesajlara itibar etmeyin. Kargo alınmadığı takdirde gönderene iade edilir. İnternetten alışverişlerde tüketicinin siparişten sonra teslim anına kadar vazgeçme hakkı olduğu gibi teslim alsa bile teslimden itibaren 14 gün zarfında koşulsuz, cezasız ve herhangi bir masrafa katlanmadan iade hakkı vardır. Bu iadeyi yaparken de herhangi bir ücret ödemez. Bu dolandırıcılar hukuk bürosu adı altında merkez kurmuşlar. Bizzat kendim aradım ama herhangi bir yetkiliye ya da avukata bağlamadılar. Şebeke gibi çalışıyorlar. Vatandaşlara icralık olmamaları için 95 TL kadar küçük bir meblağ istiyorlar. Tüketiciler de, icralık olmaktan korkuyor, ‘Vereyim, kurtulayım’ diyor ve yüzde 99’u da bu tuzağa düşebiliyor. Günde bin kişiden bu paranın aldığını düşünün. Bu da günde 95 bin TL haksız kazanç demek. Bunun yanı sıra bu insanlar, tüketicinin özel verilerini kullanıyor, kişinin huzur ve sükûnunu bozuyor ve tehdit ediyor. Bu tuzaklara düşmeyin.” Kargo dolandırıcılığı Dolandırıcıların yeni tuzağı: Alınmamış kargonuz var Salgınla beraber internet üzerinden siparişler artınca dolandırıcılar yeni yöntemlerle vatandaşı dolandırmaya başladı. Vatandaşların telefonuna “Sipariş ettiğiniz ürünü almadınız. İcralık olacaksınız" mesajı gönderen dolandırıcılar, gözünü korkuttukları kişilerden sorunu çözmek için 95 TL istedi. Dolandırıcıların tuzağına düşüp ödeme yapan yüzlerce kişi tüketici heyetine başvurdu... BiP'te paylaş

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EKONOMİ İnternet dolandırıcılığına karşı da 'zırh' getiriliyor: Dolandırıcı siteye anında erişim engeli



