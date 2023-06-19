İş adamı Mehmet Çelik son yolculuğuna uğurlandı

Mehmet Çelik.
1965 yılında iş hayatına inşaat sektörüyle giren ve kısa sürede önemli işlere imza atarak Mehmet Çelik Şirketler Grubu’nu kuran Trabzonlu iş adamı Mehmet Çelik, Hakk’ın rahmetine kavuştu. Çelik, dün ikindi namazını müteakiben kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Çelik, Edirnekapı Şehitliği’ne defnedildi. Sevilen iş adamı Çelik için Fatih Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Törene ailesinin yanında, iş, siyaset ve medya dünyasından birçok kişi katıldı. Cenazeye Albayrak Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Albayrak, Albayrak Grubu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Nuri Albayrak ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu da katıldı.
ALBAYRAK AİLESİ TEZİYE MESAJI YAYINLADI
Albayrak Grubu’nun, Çelik için yayınladığı taziye mesajında, “Merhume Naiye, Cemal, Merhum İlyas, Adem, Merhume Hatice, Naci, Yusuf, Arif, Hediye, Metin, Mesude, Reyime, Hasan Osman, Abdulvahap, Abdulkadir’in kardeşi, Sultan, Ali İmran, Murtez, Üzeyir, Muhammed, Havva, Mine, Züleyha’nın babası, Meryem Çelik’in eşi; kıymetli büyüğümüz Mehmet Çelik Hakk’ın rahmetine kavuşmuştur” denildi.