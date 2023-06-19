İş adamı Mehmet Çelik son yolculuğuna uğurlandı

1965 yılında iş hayatına inşaat sektörüyle giren ve kısa sürede önemli işlere imza atarak Mehmet Çelik Şirketler Grubu’nu kuran Trabzonlu iş adamı Mehmet Çelik, Hakk’ın rahmetine kavuştu. Çelik, dün ikindi namazını müteakiben kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Çelik, Edirnekapı Şehitliği’ne defnedildi. Sevilen iş adamı Çelik için Fatih Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Törene ailesinin yanında, iş, siyaset ve medya dünyasından birçok kişi katıldı. Cenazeye Albayrak Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Albayrak, Albayrak Grubu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Nuri Albayrak ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu da katıldı.