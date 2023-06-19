|
Hayat

İş adamı Mehmet Çelik son yolculuğuna uğurlandı

Trabzonlu iş adamı Mehmet Çelik, 76 yaşında vefat etti. Mehmet Çelik Şirketler Grubu'nun kurucusu olan Çelik, 18 Haziran Pazar günü ikindi namazına müteakiben Fatih Camii'nden ebediyete uğurlanacak.

Haber Merkezi
04:00 . 19/06/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Mehmet Çelik.

Mehmet Çelik.

1965 yılında iş hayatına inşaat sektörüyle giren ve kısa sürede önemli işlere imza atarak Mehmet Çelik Şirketler Grubu’nu kuran Trabzonlu iş adamı Mehmet Çelik, Hakk’ın rahmetine kavuştu. Çelik, dün ikindi namazını müteakiben kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Çelik, Edirnekapı Şehitliği’ne defnedildi. Sevilen iş adamı Çelik için Fatih Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Törene ailesinin yanında, iş, siyaset ve medya dünyasından birçok kişi katıldı. Cenazeye Albayrak Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Albayrak, Albayrak Grubu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Nuri Albayrak ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu da katıldı.

ALBAYRAK AİLESİ TEZİYE MESAJI YAYINLADI

Albayrak Grubu’nun, Çelik için yayınladığı taziye mesajında, “Merhume Naiye, Cemal, Merhum İlyas, Adem, Merhume Hatice, Naci, Yusuf, Arif, Hediye, Metin, Mesude, Reyime, Hasan Osman, Abdulvahap, Abdulkadir’in kardeşi, Sultan, Ali İmran, Murtez, Üzeyir, Muhammed, Havva, Mine, Züleyha’nın babası, Meryem Çelik’in eşi; kıymetli büyüğümüz Mehmet Çelik Hakk’ın rahmetine kavuşmuştur” denildi.



#Mehmet Çelik
#Vefat
#Cenaze Namazı
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
2023-YKS (TYT, AYT ve YDT) Temel Soru Kitapçıkları