İstanbul Müftülüğünden 1 Ocak'ta camilere sabah namazı daveti: Sabah namazında ailece camide, milletçe duadayız

İstanbul Müftülüğü, 1 Ocak 2022 Cumartesi günü sabah namazı buluşmasına tüm vatandaşları davet etti. Müftülükten yapılan açıklamada, Sabah namazında ailece camide, milletçe duadayız" denildi.
İstanbul Müftülüğü Ayasaya-i Kebir Camii Şerifi
Adalar Hamidiye Camii
Arnavutköy Taşoluk Camii
Ataşehir Mimar Sinan Camii
Avcılar Cihangir Camii
Bağcılar Çiftlik Demircan Camii
Bahçelievler Ulu Camii
Bakırköy Yenimahalle Camii
Başakşehir Başakkonutları Hacı Ahmet Camii
Bayrampaşa Kartaltepe Yeni Camii
Beşiktaş Dikilitaş Camii
Beykoz Yuşa Camii
Beylikdüzü Fatih Sultan Mehmet Camii
Beyoğlu Taksim Camii
Büyükçekmece Sancaklar Camii
Çatalca Alipaşa Camii
Çekmeköy Hacı Yusuf Cebir Camii
Esenler Esenler Merkez Camii
Esenyurt Hz. Osman Camii
Eyüpsultan Eyüpsultan Camii
Gaziosmanpaşa Avrupa Konutları Süleyman Çetinsaya Camii
Güngören Hüseyin Kocacık Yavuz Selim Camii
Kadıköy Erenköy Zihni Paşa Camii
Kağıthane Çeliktepe Merkez Camii
Kartal Uğur Mumcu Adnan Kahveci Camii
Küçükçekmece Cennet Mahallesi Yavuz Selim Camii
Maltepe Zümrütevler Merkez Camii
Pendik Kaynarca Merkez Camii
Sancaktepe Samandıra Ebubekir Sıddık Camii
Sarıyer Yeşilevler Rıfat Şükrü Dedeman Camii
Silivri Esentepe Camii
Sultanbeyli Sultanbeyli Merkez Camii
Sultangazi Sultançiftliği Merkez Camii
Şile Günani Camii
Şişli Şişli Camii
Tuzla Aydıntepe Merkez Camii
Ümraniye İlim Sarayı Camii
Üsküdar Büyük Çamlıca Camii
Üsküdar Valice Cedid Camii
Zeytinburnu Tepebağ Dutluk Camii