İstanbul Müftülüğünden 1 Ocak'ta camilere sabah namazı daveti: Sabah namazında ailece camide, milletçe duadayız İstanbul Müftülüğü, 1 Ocak 2022 Cumartesi günü sabah namazı buluşmasına tüm vatandaşları davet etti. Müftülükten yapılan açıklamada, "Sabah namazında ailece camide, milletçe duadayız" denildi.

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