Hayat İstanbul Müftülüğünden 1 Ocakta camilere sabah namazı daveti Sabah namazında ailece camide, milletçe duadayız
AKTÜEL

İstanbul Müftülüğünden 1 Ocak'ta camilere sabah namazı daveti: Sabah namazında ailece camide, milletçe duadayız

İstanbul Müftülüğü, 1 Ocak 2022 Cumartesi günü sabah namazı buluşmasına tüm vatandaşları davet etti. Müftülükten yapılan açıklamada, "Sabah namazında ailece camide, milletçe duadayız" denildi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İstanbul Müftülüğünden 1 Ocakta camilere sabah namazı daveti: Sabah namazında ailece camide, milletçe duadayız
Namaz kılmak, İslam'ın 5 şartından biridir.

İstanbul Müftülüğü, 1 Ocak 2022 Cumartesi günü sabah namazı buluşmasına tüm vatandaşları davet etti. Müftülükten yapılan açıklamada, Sabah namazında ailece camide, milletçe duadayız" denildi.

İstanbul Müftülüğü Ayasaya-i Kebir Camii Şerifi

Adalar Hamidiye Camii

Arnavutköy Taşoluk Camii

Ataşehir Mimar Sinan Camii

Avcılar Cihangir Camii

Bağcılar Çiftlik Demircan Camii

Bahçelievler Ulu Camii

Bakırköy Yenimahalle Camii

Başakşehir Başakkonutları Hacı Ahmet Camii

Bayrampaşa Kartaltepe Yeni Camii

Beşiktaş Dikilitaş Camii

Beykoz Yuşa Camii

Beylikdüzü Fatih Sultan Mehmet Camii

Beyoğlu Taksim Camii

Büyükçekmece Sancaklar Camii

Çatalca Alipaşa Camii

Çekmeköy Hacı Yusuf Cebir Camii

Esenler Esenler Merkez Camii

Esenyurt Hz. Osman Camii

Eyüpsultan Eyüpsultan Camii

Gaziosmanpaşa Avrupa Konutları Süleyman Çetinsaya Camii

Güngören Hüseyin Kocacık Yavuz Selim Camii

Kadıköy Erenköy Zihni Paşa Camii

Kağıthane Çeliktepe Merkez Camii

Kartal Uğur Mumcu Adnan Kahveci Camii

Küçükçekmece Cennet Mahallesi Yavuz Selim Camii

Maltepe Zümrütevler Merkez Camii

Pendik Kaynarca Merkez Camii

Sancaktepe Samandıra Ebubekir Sıddık Camii

Sarıyer Yeşilevler Rıfat Şükrü Dedeman Camii

Silivri Esentepe Camii

Sultanbeyli Sultanbeyli Merkez Camii

Sultangazi Sultançiftliği Merkez Camii

Şile Günani Camii

Şişli Şişli Camii

Tuzla Aydıntepe Merkez Camii

Ümraniye İlim Sarayı Camii

Üsküdar Büyük Çamlıca Camii

Üsküdar Valice Cedid Camii

Zeytinburnu Tepebağ Dutluk Camii
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