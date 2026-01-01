Yeni Şafak
İstanbul'da şaşırtan manzara: İki ayrı mevsim yaşandı, bir yanda kar bir yanda güneş

19:571/01/2026, Perşembe
IHA
İstanbul’da bugün hava şartları ilçeden ilçeye değişti.

İstanbul’da bugün gün boyu şehrin bazı bölgelerine kar yağarken bazı ilçelerde ise güneşli hava etkili oldu. Üsküdar, Taksim, Sarıyer gibi bazı bölgelerde yoğun kar yağışı yaşanırken Bakırköy, Beylikdüzü gibi bölgelerde günlük güneşlik bir hava vardı. İlginç manzara gökyüzünden görüntülendi.

İstanbul 2026 yılına kar yağışıyla girdi. Okulları tatil ettirecek kadar yoğunlukta yağmasa da bazı ilçelerde kar topu oynanacak kadar keyifli anlar yaşandı. Ancak şehrin bazı ilçelerinde ise güneşli ve soğuk bir gün etkili oldu.

İstanbul’da bugün hava şartları ilçeden ilçeye değişti. Kentin bazı bölgelerinde kar yağışı etkili olurken, bazı bölgelerde güneşli hava görüldü.

Beyoğlu’nda aniden bastıran kar yağışı, İstiklal Caddesi’nde kısa sürede ortalığı beyaza bürüdü. Aynı dakikalarda Bakırköy’de ise güneşli hava etkisini sürdürdü.

Özellikle Anadolu Yakası'nda bulunan Üsküdar, Ümraniye ve Beykoz'da binaların çatıları, araçların üstü, yeşil alanlar ve yüksek kesimlerde kar görüldü. Gece aralıklarla etkili olan kar yağışıyla beyaza bürünen Çamlıca Tepesi'nde kartpostallık görüntüler oluştu.

Özellikle kentin yüksek kesimlerinde soğuk hava ve kar yağışı belirgin şekilde etkisini gösterirken, kıyı şeridi ile alçak rakımlı bölgelerde ise güneşli hava şartları hakim oldu.
İstanbul'da şaşırtan manzara Barış Önol tarafından gökyüzünden böyle görüntülendi.




#İstanbul
#Gökyüzü
#Kar
#Güneş
