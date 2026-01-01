İstanbul'da şaşırtan manzara: İki ayrı mevsim yaşandı, bir yanda kar bir yanda güneş

İstanbul’da bugün gün boyu şehrin bazı bölgelerine kar yağarken bazı ilçelerde ise güneşli hava etkili oldu. Üsküdar, Taksim, Sarıyer gibi bazı bölgelerde yoğun kar yağışı yaşanırken Bakırköy, Beylikdüzü gibi bölgelerde günlük güneşlik bir hava vardı. İlginç manzara gökyüzünden görüntülendi.
Beyoğlu’nda aniden bastıran kar yağışı, İstiklal Caddesi’nde kısa sürede ortalığı beyaza bürüdü. Aynı dakikalarda Bakırköy’de ise güneşli hava etkisini sürdürdü.
Özellikle Anadolu Yakası'nda bulunan Üsküdar, Ümraniye ve Beykoz'da binaların çatıları, araçların üstü, yeşil alanlar ve yüksek kesimlerde kar görüldü. Gece aralıklarla etkili olan kar yağışıyla beyaza bürünen Çamlıca Tepesi'nde kartpostallık görüntüler oluştu.