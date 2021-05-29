Hayat İstanbulun en yüksek yapısı Çamlıca Kulesinin ilk ziyaretçileri gazeteciler oldu
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İstanbul'un en yüksek yapısı Çamlıca Kulesi'nin ilk ziyaretçileri gazeteciler oldu

İstanbul'un en yüksek yapısı olan Çamlıca Kulesi, açılış törenini takip eden basın mensuplarına tanıtıldı.

Haber Merkezi AA
İstanbulun en yüksek yapısı Çamlıca Kulesinin ilk ziyaretçileri gazeteciler oldu
Çamlıca Kulesi

Çamlıca Kulesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun da katıldığı törenle açıldı. 369 metrelik kule uzunluğu ve deniz seviyesinden 587 metrelik yüksekliğiyle İstanbul'un en yüksek yapısı olan Çamlıca Kulesi, açılışı takip eden basın mensuplarına gezdirildi.

Kule, 4 katı yerin altında olmak üzere her biri 4,5 metre yüksekliğinde 49 kattan oluşuyor. Kulenin 33 ve 34. katlarında deniz seviyesinden 366,5 ve 371 metre yüksekliğinde iki seyir terası da bulunuyor. Kulede seyir terasına çıkmak asansörle yaklaşık 1 dakika sürüyor.

Çamlıca Kulesi'nin resmi açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirildi.
Çamlıca Kulesi'nin resmi açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

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BİLET İLE GEZİLECEK

Tarihi yarımada, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Çamlıca Camisi, Adalar'ın da aralarında bulunduğu İstanbul'un birçok noktası da kuleden rahatlıkla seyredilebiliyor.

Ziyaretçilerin bilet alarak gezebileceği kule, tarih boyunca önemli bir simge olan lale çiçeğinden esinlenilerek yapılmıştı.

Çamlıca Kulesi'nin resmi açılışı bugün gerçekleştirilecek
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Çamlıca Kulesi'nin resmi açılışı bugün gerçekleştirilecek
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Çamlıca Kulesi'nin resmi açılışı bugün gerçekleştirilecek. Kulenin drone'la çekilen görüntüleri böyle kaydedildi.


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