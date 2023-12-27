Tabi ki gençlerimizin Mehmet Akif'i iyi tanıması gerektiğini düşünüyorum. Rahmetle anmak çok önemli ama anlaşılarak anmak daha önemli. Mehmet Akif'i anlamak çok önemli. Çünkü onun yaşadığı dönem bizim çalkantılı dönemimizdir. O günkü insanların bu vatanı bize emanet etmek için nasıl canla, başla yani ölümü göze alarak koşuşturmaları, bütün Anadolu'daki, Çanakkale'deki, heryerdeki savaşlarımızda Mehmet Akif manevi lider olarak Mustafa Kemal Paşa tarafından çağırılmıştır. Görevini sonuna kadar, hiç düşünmeden eksiksiz, koşarak yapmıştır. Hakikaten o insanlara büyük şeyler borçluyuz. Vatanımızı onlara borçluyuz, emanet ettiler. Gençlerimize, o günkü dönemi düşünerek iyi anlamalarını tavsiye ediyorum"