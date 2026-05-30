Kâbe'nin ilk renkli fotoğrafları

Dünya Müslümanları, kutsal topraklarda hac vazifelerini tamamlarken Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA-WAM, oldukça anlamlı fotoğraflar paylaştı. 1952 yılında ABD’deki Harvard Üniversitesi’ne okuyan Pakistanlı öğrenci Abdulgafur Şeyh tarafından çekilen fotoğraflar, hac döneminde Mescid-i Haram ve kutsal mekanların ilk renkli fotoğrafları olarak kabul ediliyor. Fotoğraflar, “ABD’den Hac Yolculuğu” başlığı altında ilk kez Haziran 1953’te National Geographic dergisi tarafından yayınlanmıştı.

ÖZEL İZİNLE ARŞİVDEN ALINDI

SPA-WAM’da yayınlanan haberde, fotoğrafların National Geographic dergisinden alınan özel izinle ilk kez internet ortamında paylaşıldığı ifade edildi. Fotoğraflarda, Kâbe’de tavaf eden hacılar, Arafat dağına çıkış, Safa-Merve arası Sa’y gibi hac rükünleri yer alıyor. Pakistanlı Abdulgafur Şeyh, ayrıca Mekke’deki günlük yaşam ve çarşıları da fotoğraflamış.

ALLAH’IM YERYÜZÜNÜ BENİM İÇİN KATLA

National Geographic’ten alınan fotoğrafların hikayesinde ise Pakistanlı öğrenci Abdulgafur Şeyh’in, Harvard’da okurken babasının da teşvikiyle hac yolculuğuna çıkması ele alınıyor. Şeyh, hac yolculuğuna çıkarken National Geographic Enstitüsü’ne kutsal mekanları fotoğraflama teklifinde bulunuyor böyle enstitü tarafından yolculuk finanse ediliyor. Abdulgafur Şeyh, hac yolculuğunu uçakla New York’tan Cidde’ye gittikten sonra Cidde’den özel araçla Mekke’ye geçerek tamamladığını anlatıyor. Şeyh, uçağa binerken “Allah’ım benim için yeryüzünü katla” diye dua ettiğini ifade ediyor. Pakistanlı öğrenci, kutsal mekanların fotoğraflarının çekilmesinin de özel izin alınarak mümkün olduğunu aktarıyor.



