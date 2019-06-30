Kabil’in duvarları artık renksiz

Shamsia Hassani, Afganistan sokakalarında terk edilmiş ya da bombalanmış binaların duvarlarını rengarenk kadın figürleriyle donatan Afganistanlı bir grafitici. Tüm dünyada bu eşsiz çizimleriyle tanınan Hassani, son günlerde çalışmalarını eve taşımak zorunda kalmış. Berang Arts’ın kurucusu olan genç sanatçı yaptığı açıklamada son günlerde ölüm ve yıkımın onları çepeçevre sardığını dile getirdi.

NEŞELİ KADINLAR ÇİZİYOR

Kabil Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olarak görev yapıyor. Genç ressam sadece eğitmenlikle yetinmemiş. Afganistan sokaklarında bombalardan zarar görmüş ya da terk edilmiş binaların duvarlarını tuval olarak kullanmış. Hassani’nin hayatındaki dönüm noktalarından biri de 2014 yılında Hammer Museum-Müzesi küratörü Ali Subotnick ile Los Angeles’ta bir araya gelmesi olur. Kısa bir süre sonra Subotnick, müzenin Afgan Halı Projesi için Afganistan’a gider ve onu iki aylık bir çalışma için davet eder ve böylece sanatçı adını dünyaya duyurur. Hassani, kadınları geleneksel renkli kıyafetleri ve müzik aletleriyle tasvir etmeyi tercih ediyor. Savaşın mahvettiği kenti, kadınların neşeli ve renkli figürleyile bir nebze de olsun aydınlatmak onun en büyük hedefi. Kabil’de bir kadının yalnız başına yürümesi bile tehlikeliyken, şehrin sokaklarında duvarları boyamak için dolaşan Hassani gerçeği, cesur, güçlü ve bağımsız bir şekilde duvarlara yansıtıyor.