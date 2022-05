Kadınlar mutlu ise gelecek huzurludur

Kadın Hastalıkları Doğum ve Perinatoloji Uzmanı Prof. Dr. Zehra Neşe Kavak, 30 yıllık birikimini ‘‘Kadın Olmak & Ötesi’’ kitabında topladı. “Kadın sağlığı, toplumun da sağlığıdır” sözünün önemle altının çizildiği çalışma, doğumdan ergenliğe, hamilelikten menopoza kadınların tüm soru ve sorunları için yol gösterici bilgiler içeriyor. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’ne bir öğrenci olarak adım attığı ilk günden itibaren neredeyse otuz yıldır bir kadın doğum hekimi olarak görev yapan Kavak, bu kitap ile uzun süredir kurduğu bir hayali gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadığını ifade ediyor.

GÜÇLERİNİN FARKINDA OLMALILAR

Cemal Süreya’nın “Bir kadını ortadan ikiye böl, yarısı annedir yarısı çocuk; yarısı sevgidir, yarısı aşk” dizelerini hatırlatan Kavak, kadınların mutlu ve sağlıklı olmaları için de kendi biyolojik güçlerinin farkında olmaları gerektiğinin altını önemle çiziyor. Kavak’ın en büyük arzusu, kadınların doğdukları andan itibaren başlayan biyolojik yolculuklarında güçlerinin farkına varmalarını sağlamak. Kavak, özellikle genç nesillerin kadının biyolojik gücünün önemini anlamasını, bu konuda doğru bilgilere sahip olmalarını oldukça önemsediğini belirtiyor.

REKLAM

NE ZAMAN ANNE OLMALIYIM

Çocuk sahibi olmanın aceleye gelecek bir konu olmadığının şiddetle altını çizen Kavak, çocuk yetiştirmenin özen ve emek istediğini önemle belirtiyor. Ancak kadının kendini hazır hissettiği doğru zamanda anne olmanın aydınlık bir geleceğe katkı sağlayabileceğini de anne adaylarıyla paylaşıyor. Uzun yıllar bir kadın doğum hekimi olarak çalıştıktan sonra tecrübelerinin ona mutlu ve sağlıklı nesiller üretmenin ancak kadınların elinde olduğunu ve kadınların her şeyin anahtarı olduğunu söyleyen Kavak, “Her şey kadınla ve kadın bedeniyle başlıyor. Eğer kadınlar mutlu ve sağlıklı ise ülkemizde ve dünyada mutlu ve sağlıklı gelecekler inşa edilebilir” diyor. “Ne zaman anne olmalıyım?” sorusunun altını önemle çizen Kavak, bu soruya doğru yanıtının kadınların kendilerini bedenen ve ruhen en hazır ve mutlu hissettiği an olduğunu şu sözlerle ifade ediyor: “Hamilelik için, kendinizi hazır hissettiğiniz an en uygun zamandır. Bir kadının anne olabilmek için yalnızca bedensel olarak hazırlığı yeterli değildir. Psikolojisini, sosyal hayatını ve hatta kariyerini de bu dönem için hazırlamalıdır.”

REKLAM

MENOPOZ YAŞI GENLERDE GİZLİDİR

Kavak, ayrıca pek çok kadın için olumsuz bir durummuş gibi yansıtılan menopoz dönemi sorunlarına da ışık tutuyor. Bu durumun moral bozucu bir durum olmadığını, menopoz sonrasında kişinin sağlığına dikkat ederek son derece kaliteli, sağlıklı bir yaşam sürdürebileceğini ifade ediyor. Ortalama ömrün 80, menopoz yaşının ise 50 olduğu bir dünyada yaşanacak 30 yılın sağlıkla geçmesinin de yaşam kalitesine bağlı olduğunu söylüyor. “Menopoz yaşı genlerimizde gizli olan bir yaştır” diyen Kavak, ailede bulunan kadınların menopoza girme yaşı kişinin de menopoza girme yaşını büyük ölçüde belirlediğini ancak genetik faktörlerin yanında özellikle beslenme alışkanlıkları, egzersiz, sigara alışkanlığı gibi yaşam alışkanlıklarının da menopoz yaşını belirlediğini belirtiyor.

REKLAM

HAYAT Sanata ve göçe kadın gözüyle bakmak lazım: Göçmen hatıralarla mekan inşa eder