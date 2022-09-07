Kan bağışlayın kahraman olun: Sürekli bir ihtiyaç

Kanser Savaşçıları Derneği Başkanı Dr. Belma Kurdoğlu, toplumda kan bağışı farkındalığının artması için ‘Damardan Kahramanım Olur musun?’ kampanyası başlattıklarını açıkladı. Kurdoğlu, kampanyanın kan bağışlayarak herkesi “Damardan Kahraman” olmaya yani gerçek kahramanlığa davet ettiğini söyledi.

SÜREKLİ BİR İHTİYAÇ

Kampayanın tanıtım toplantısında konuşan İç Hastalıkları ve Hematoloji Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Çetiner, “Kan bağışı en yaşamsal, ücretsiz, gönülden tedavidir” dedi. Kanser hastaları dışında diğer kan hastalıklarının tedavisinde de kan bağışının çok önemli olduğunu belirten Pediatrik Hematoloji ve Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Barış Malbora da “Türkiye’de yaygın olarak gördüğümüz talasemi hastalarının ve doğumsal ya da edinsel kemik iliği yetmezliği olan hastalarımızın tedavisinde de kan bağışları hayati rol oynuyor. Unutmamak gerekiyor ki kan bağışı acil değil, düzenli ve sürekli bir gereksinimdir’’ diye konuştu.

REKLAM

HAYDİ KAN BAĞIŞINA

Türk Kızılayı Kan Hizmetleri Kan Bağışçısı Yönetimi Müdürü Dr. Metin Kalender ise Kızılay’ın Sağlık Bakanlığı himayesinde 18 bölge merkezi, 68 kan merkezi ve bu merkezlere bağlı birimlerle ülkedeki kan bağışı ihtiyacının yüzde 86’sını karşıladığını söyledi ve şöyle devam etti: “Günde ortalama 9 bin ünite kan toplanıyor. Pandemi koşullarının hafiflemesiyle kan bağışı da hız kazandı. Kan ihtiyacı her zaman devam ediyor.”