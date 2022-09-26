Hayat Kanserin izini Onkolay sürecek
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Kanserin izini Onkolay sürecek

Türk Kanser Derneği, Albert Health ve Roche işbirliğiyle geliştirilen Onkolay, kanser hastalarının tedavi takibini kolaylaştıracak.

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Aybike Eroğlu Yeni Şafak
Kanserin izini Onkolay sürecek
Burak Duruman

Türk Kanser Derneği, Albert Health ve Roche işbirliğiyle geliştirilen Onkolay, kanser hastalarının tedavi takibini kolaylaştıracak. Şimdilik pilot merkezlerde kullanıma sunulan uygulama, aşama aşama daha fazla onkoloji hastası, hasta yakını ve hekime ulaşacak. Hastaların günlük verilerinin tutulması ve bu bilgilerin hekim ile paylaşılmasını sağlayan Onkolay, ihtiyaç halinde psikolog ve beslenme uzmanıyla uzaktan ücretsiz görüşme olanağı da tanıyor. Türk Kanser Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Burak Duruman, “Kanser hastalarının hekimlerle yakın temasta olması gerekiyor. Bu kolaylığı sağlayacak bir projede yer almak gurur veriyor” dedi.

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