‘Karne hediyem bu botlar, giy ki üşüme’

Türkiye’yi derinden etkileyen iki depremin ardından yaralarımızı sarmaya devam ediyoruz. İlk günden bu yana her branştan insan elinden ne geliyorsa yaptı ve yapmaya da devam ediyor. Bebekler için pişik kremi hazırlayanlardan eserlerini bağışlayan sanatçılara, bere ören ninelerden çocuklar mutlu olsun diye pamuk şeker yapıp hediye eden amcamıza kadar herkes yaralarımıza bir parça merhem olabilmek için gayret gösterdi. Her yardımlaşma örneğinde gözlerimiz doldu. Yardımlaşma duygusunu iliklerimize kadar hissettiğimiz şu günlerde çocuklar da bu faaliyetlerden geri durmadılar. Depremden etkilenen kardeşleri için kimi zaman en sevdikleri oyuncaklarını paylaştılar, kimi zaman kumbaralarındaki paraları son lirasına kadar bağışladılar. Biz de iyiliği yaymak için yardım çalışmalarına fiilen katılmış isimlere çocuklarıyla beraber neler yaptıklarını sorduk. Hepimize ilham olması temennisiyle…

Kumbarada birikenlerin adresi belliydi

Betül Konukçu

8 yaşında ve 2,5 yaşında iki kızım var. Öncelikle kızıma okulun tatil olmasının diğer tatiller gibi bir sebeple olmadığını anlattım. Milli yas kavramını konuştuk. Öğretmenleri okulda yardım topluyordu, beraber alışveriş yapıp onları okula teslim ettik. Bir arkadaşım çocuk hatmi başlattı, her çok okuyabildiği kadar katkı sağladı. Kur’an bülbülleri 8 hatmi tamamladı, hâlâ devam etmekteler. Önceki uyku rutinlerimize küçük kardeşimizi de katarak sesli dualar ekledik. Kumbarada biriken paralarımızın adresi belliydi, güzel evlatlar yetkili yerlere kendi elleriyle teslim etti elhamdülillah. Allah duyarlı ve dualı evlatlar nasip etsin, selametli günler göstersin hepimize.

Beraber atlatacağız

Hanife Artar Yalçın

Deprem haberini duyduğumuz andan itibaren elimizden ne gelirse yapmaya çalıştık. Bölgedeki tanıdıklarımız ve görevli giden arkadaşlarımızla sürekli irtibattaydık. Doğru bilgileri almaya ve paylaşmaya dikkat ettik. Maddi- manevi desteğin yanı sıra, depremden etkilenen bölgelere gönderilecek malzemelerin toplanıp paketlenmesinde destek verdik. Oğlumun (16) arkadaşının ailesi Maraş’ta depremde göçük altında kaldı. O da arkadaşının manevi olarak yanında oldu. Kızım (9), evden yolladığımız eşyaların paketlemesine yardım etti. Dualarımız ilk günden itibaren depremzede kardeşlerimiz ve ülkemiz içindi. Allah bir daha yaşatmasın.

Anne yardım etmeyi çok sevdim

Hüsniye Gülsev Koç

İlk gün çocuklara sadece deprem olduğundan ve insanların yardıma ihtiyacı olduğundan bahsettik. Sonraki günlerde çocukları sürece dâhil etmenin ne kadar önemli olduğunu fark ettik ve iyilikte yarışmanın ve gönüllülüğün ne kadar yüce bir değer olduğunu anlattık. Evde hazırladığımız kolileri onların görebileceği bir yerde özenle paketlemeye çalıştık. Sonrasında ise onları aktif olarak yardım sürecine dâhil etmeye çalıştık. Cüzdan ve kumbaramızdaki paraları bir yere topladık. Böylece kendileri de ellerini ceplerine atmış oldular. Ancak sonra çocukların parasının bir kısmını geri verdik çünkü “Tüm paramı aldılar” gibi olumsuz bir duygu istemedik. Oğlumla (7 yaşında) markete gittik ve bir yardım kolisi hazırladık. Bu koliyi yakınımızdaki bir yardım merkezine götürdük. Orada ablalarına/ağabeylerine yardım etmesini sağladık. İlk gün yaptığı tek yardım, kutulara yazı yazmak ve kağıtları bantlamaktı. Ama bu, yardıma bakış açısını çok değiştirdi. Oyuncaklarını paylaşma konusunda daha isteksiz olan oğlum, hazırladığı pakete kendisi için kıymetli olan parçaları koydu. Üsküdar’da bir yardım merkezine gitmek hususunda kendisi gönüllü oldu. Orada eşyaların yerleşmesine ve taşınmasına yardım etti. “Anne biliyorum kötü şeyler oldu ama ben yardım etmekten çok mutlu oldum” cümlesini duymak çok kıymetliydi. Bu süreçte paylaşacağımız eşyaları hazırlarken kullandığımız dile çok dikkat ettik. Yardım paketini zihinlerinde bir “atık kolisi” gibi kodlamamalarını sağlamaya çalıştık. Evin bir köşesini “yardım köşesi” yaptık.

Kardeşim babama ihtiyaçları var

Gamze Estim Ötün

İlk andan itibaren çocuklarımızdan yaşadığımız afeti gizlemedik. Ağlayınca sarıldık; çünkü biz aynı bedenin uzuvlarıyız. Kardeşlerimiz sıkıntı içindeyken bigâne kalmak insan olana züldür. Anlayacakları şekilde yaşadığımız afetten bahsedip destek olmamız gerektiğini söyledik. Gece; küçük kızımın okulundan gönüllü destek çağrısı gelince eşime hemen bir çanta hazırladık. Tabii bu esnada; 4 yaşındaki küçük yavrumuz “Baba gitme!” diyerek ağlamaya başladı. Ablasının söylediğini ömrüm vefa ettikçe unutmayacağım. “Kardeşim, bencil olma! Annemiz yanımızda, orada arkadaşlarımızın yardıma ihtiyacı var. Babam gidip onlara yardım edecek.” Biz onlara rehberlik edip bir şeyler öğrettiğimizi zannederken asıl öğretmenin o kocaman kalpleriyle çocuklar olduğuna inanıyorum.

Farklı milletlerden çocuklarla çantalar hazırladık

Roberta Davenport

Uzun zamandır Türkiye’de yaşayan ve ülkeyi ve insanını seven biri olarak deprem haberi alınca kahrolduk. İnsan bölgeden uzak oturunca maddi yardım haricinde bir şeyleri yapmak istiyor. Explorist grubu Kızılay ile depremzede çocuklara sırt çantası kampanyası başlatınca ben de evimi bir toplama noktası olarak açmak istedim. Arkadaşım Tuğba ile İSTOÇ’a gittik, çantalar ve içlerini dolduracak kırtasiye malzemelerini temin ettik. Sosyal medyadan duyurduk. Hiç tanışmadığım anneler çocuklarını alıp evime yardıma geldiler. Hepsi İstanbul’da oturan yabancılardı; kimisi bir sene kimisi birkaç ay önce Türkiye’ye taşınmış. Avustralya, Çin, Bahreyn ve Amerika’dan gelenler vardı. Hep beraber çantaları doldurduk ve daha önemlisi çocuklar depremzede kardeşleri için kendi elleriyle geçmiş olsun kartları hazırladılar, mesajlar yazıp resimler çizdiler.

Götüreceğim ilaçları birlikte yerleştirdik

Handenur Duman