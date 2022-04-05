Kazlıçeşme Sanat: Kamu kurumlarının ilk ihtisas kütüphanesi

İstanbul’un birçok yerinde tarihi mekânlar restore edilerek kültürel alana dönüştürülüyor. Zeytinburnu’ndaki Kazlıçeşme Sanat Galerisi de bunlardan biri. 1893 tarihinde İkinci Abdülhamid tarafından askeri hastane olarak inşa edilen bina, 1984’ten 2015 yılına kadar da belediye binası olarak hizmet vermiş. 2018 yılında ise restore edilerek kültür işlerine tahsis edilmiş. Bu tarihi anlamda da oldukça kıymetli olan mekânı, Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy’la konuşmak üzere buluştuk.

İLK İHTİSAS KÜTÜPHANESİ

Arısoy, restorasyon sırasında keşfedilen ve üzeri camla kaplanarak ziyarete açılan tarihi mozaiğin hikayesiyle başladı anlatmaya. 2019 yılında Belediye Başkanı olarak işe başladığında, mozaiklerin geometrik desenlerinin, otopark alanında da devam ettiğini düşünerek kazıya başlamışlar. Halihazırda devam eden kazıda ortaya çıkan mozaiğin devamı ve birkaç lahit de sergilenmeyi bekliyor.

Başkan Arısoy, “Zemin katta bir sanat galerisi var, bugüne kadar 9 önemli sergiye ev sahipliği yaptı. Son katını da Kazlıçeşme Sanat Kütüphanesi olarak hazırladık. Sanatın bütün dallarıyla ilgili 10 bine yakın kitap var. Uzman bir heyetle koleksiyonu derlememiz bir seneyi buldu. Yaklaşık bin adet kitap yurtdışından geldi ve 600 adedi sanat kütüphanelerinde bulunmayan eserlerden oluşuyor. Daha da önemlisi buradan dijital olarak kitaba erişim ve sınırsız tarama imkânı vereceğiz. Bu kütüphaneyi Zeytinburnu’ndaki diğer kütüphanelerden ayıran en önemli özellik ise, doktora ve üstü araştırmacılara hizmet edecek şekilde ayarlanması. Kamu kurumlarının ilk ihtisas kütüphanesi. Bu bakımdan gururluyuz” diye anlatıyor.

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YENİ ODAK OLMA YOLUNDA

2018 yılında Hattat Halim’in Besmele sergisiyle yola çıkan Kazlıçeşme Sanat Galerisi’nde bugüne kadar Devrim Erbil, Ülker Erke, Selahattin Kara, Ebuzziya Ailesi, Hattat Halim Özyazıcı, Mehmet Akif Ersoy, İsmet Yedikardeş ve son olarak da Hüsamettin Koçan gibi önemli isimlerin sergileri açıldı. İki hafta önce açılan Hüsamettin Hoca’nın sergisini gezerken, tarihi mekanlara kökü geçmişe dayanan sergilerin ne kadar yakıştığını düşünmeden edemiyor insan. Kazlıçeşme Sanat’ın sergileri de bu anlamda çok kıymetli.

Her ay farklı sanat dalındaki uzman bir sanatçıyla yapılan Murat Çekin’in moderatörlüğündeki sanat konuşmaları da mekânın ruhuna uygun. Arısoy, “Önümüzdeki yıldan itibaren buranın kapasitesi çerçevesinde küçük müzik dinletileri yapmak istiyoruz. Kazlıçeşme Sanat, sanat galerisiyle de irtibatlı olduğu için yeni odak olma şanına yaklaşacağını düşünüyoruz” diye ekliyor.

ÖNCÜ ROLÜMÜZ TARİHE GEÇTİ

Zeytinburnu’nda kültürün hangi bölümüne ilgi duyarsanız duyun mutlaka onlara karşılık gelecek bir hizmetleri olduğunu söylüyor Başkan Ömer Arısoy. Sanat çalışmalarının odağı ise Zeytinburnu Sanat Merkezi. Çeşitli kurslar ve kesintisiz sergilerin yapıldığı mekan, zaman içinde Mehmet Akif, Necip Fazıl, Cemil Meriç gibi isimlerle ilgili büyük sempozyumlara da ev sahipliği yaptı.

Başkan olmadan önce 15 yıl başkan yardımcılığı sırasında da kültür işlerinden sorumlu olan Arısoy’un Zeytinburnu’ndaki kültür sanat dünyasına katkısı çok fazla. Bastıkları 76 kitap ve tematik Z dergileriyle Zeytinburnu yayıncılığını markalaştırdıklarını söyleyen Arısoy, “Kitaplarımızı çok önemsiyoruz, en kalıcı işlerimiz bunlar. Yayıncılık bizim üzerinde düşündüğümüz, titrediğimiz ve gerçekten emek verdiğimiz hizmetlerden bir tanesi” diyor. Diğer belediyelerle aranızda rekabet var mı sorusuna ise, “Tatlı bir rekabet var, ama öncü rolümüz tarihe geçtiği için gayet rahatız” diye cevap veriyor.

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GÜNDEM Kazlıçeşme Sanat’tan yeni döneme merhaba