Kemancılar Kralı çal!

Bu yıl 30. yılını kutlayan Tekfen Filarmoni, ekim ayında İstanbul ve Ankara’da arka arkaya vereceği konserlerle klasik müzik severlerle buluşacak. Orkestranın dünya çapında büyük beğeniyle takip edilen ünlü Macar keman virtüözü Roby Lakatos ve Grubu’na eşlik edeceği programda, dinleyiciler konuk sanatçısı ve Tekfen Filarmoni ile uzun yıllardır iş birliği yapan Göksel Baktagir’in kanunuyla Macarların geleneksel çalgısı olan cimbalom ile doğaçlama atışmasına tanık olacak. 30. yıla özel programı kapsamında daimî şef ve sanat direktörü Aziz Shokhakimov yönetiminde 5 Ekim’de İstanbul Zorlu PSM’de çalacak olan orkestra, 6 Ekim’de de Başkent Kültür Yolu Festivali kapsamında CSO Ada Ankara’da konser verecek.

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Aziz Shokhakimov

RENGARENK BİR REPERTUVAR

Lakatos’un büyük büyük dedesi János Bihari’ye hayranlığı, uzmanlarca bilinen Beethoven’ın Op. 92 La Majör 7. Senfonisi ile başlayacak olan konser, Roby Lakatos ve Ensemble’ın coşkulu eserleriyle devam edecek. Klasik müzik, caz ve Çingene müziğini kendine hayran bırakan tekniği ve özgün üslubuyla yorumlayan Lakatos’un geniş repertuvarının en güzel örneklerini dinleyeceğiz.

Tekfen Filarmoni

Klasiklerden Rimsky Korsakov’un “Yaban Arısının Uçuşu”, tangonun ustası Astor Piazzola’dan “Chiquilín de Bachín”, film müziği bestecisi Vladimir Cosma’nın “Siyah Ayakkabılı Sarışın” ve Victorio Monti’nin dünyaca ünlü “Csárdás” adlı eseri, programdan sadece birkaç örnek. Konserin konuk sanatçısı ise 2013’te Itrî Müzik ödüllerinde Yılın Bestekârı Ödülü’ne, 2017’de ise müzik alanında Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü’ne layık görülen Göksel Baktagir.

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Eserlerinin birçoğu TRT repertuvarına alınmış olan Baktagir’in konuk olacağı konserde kendi bestelerinden olan Gül Valsi, Kelebek ve Doğu Rüzgarı’ndan Göçmen Kuşlar, usta icracıların doğaçlama performansları ile icra edecekleri eserler arasında olacak. Tekfen Filarmoni’nin, 5 Ekim’de İstanbul Zorlu PSM Turkcell Salonu’nda saat 20.30’da vereceği konserin biletleri passo.com’da, 6 Ekim’de CSO Ada Ankara’da saat 20.00’da sahnelenecek konserin biletleri ise biletinial.com’da satışa sunuldu.

Sihirli kemanından süzülen ahenkli notalar

Benzersiz sanatçı kişiliğiyle Çingene kemancı ve şeytanın kemancısı olarak tanınan, klasik virtüöz, caz doğaçlama sanatçısı Roby Lakatos, dünyanın yaşayan en usta keman sanatçılarından biri. Roby Lakatos, 1965 yılında, “Çingene Kemancıların Kralı” János Bihari’nin yedinci kuşaktan torunu olarak dünyaya geldi. Bihari, zamanında, Ludwig van Beethoven’ın takdirini kazanmış, Johannes Brahms’ı, bestecinin Macar Dansları adlı eserine ilham kaynağı olan ezgilerle tanıştırmış ve Franz Liszt’in hakkında “Sihirli kemanından süzülen ahenkli notalar, büyülenmiş kulaklarımıza adeta bal çalıyor,” diyerek söz ettiği bir kişiydi. Lakatos, devraldığı mirasa sahip çıkarak klasik müzik eserlerini, caz parçalarını ve anavatanı Macaristan’ın halk şarkılarını ustalıkla icra eden çok yönlü müzisyen kimliği ile dikkat çekiyor.