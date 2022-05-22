Kısa filmlere ödül yağdı

Afyonkarahisar’da düzenlenen Büyük Taarruz Uluslararası Kısa Film Festivali sona erdi. Kültür ve Turizm Bakanlığının destekleriyle Afyonkarahisar Valiliği himayelerinde gerçekleştirilen festival, gala gecesi ve ödül töreniyle tamamlandı. Sinema dünyasının en gözde isimlerini ve yeteneklerini bir araya getiren festivale 116 ülkeden 3055 yapım başvurdu.
- Festival boyunca yapımcılar, yönetmenler, senaristler, oyuncular keyifli söyleşiler gerçekleştirildi. Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, Atatürk Kongre Merkezi’ndeki ödül töreninde yaptığı konuşmada, festivalin başvuru sayısı açısından rekor kırdığını ve kentin kültür şehri olma yolundaki kararlılığını ileriye taşıyacağını söyledi.