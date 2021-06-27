Kıvanç Tatlıtuğ da Sağlık Bakanlığı'nın aşı kamu spotunda yer aldı: Şimdi sıra bizde, aşı olalım

Sağlık Bakanlığı'nın Covid-19 ile mücadele kapsamında başlattığı aşılama kampanyasına her kesimden destek sürüyor. Bakan Koca, aşılama kampanyası kapsamında hazırlanan kamu spotunda rol alan Kıvanç Tatlıtuğ’un görüşlerini sosyal medya hesabından paylaştı. Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, “Bence dünyada asıl hayran olunması gereken insanlar, bilim insanları ve sağlık çalışanları. Onların fedakârlıkları sayesinde hayata tutunduk, umutlarımızı koruduk. Şimdi sıra bizde. Aşı olalım” ifadelerini kullandı.

Ünlü sanatçı ve doktorların destek verdiği kampanyanın kamu spotlarında daha önce Şener Şen, Ezgi Mola, Haluk Bilginer, Cem Yılmaz, Candan Erçetin Dr. Mehmet Öz, Okan Bayülgen ve Cedi Osman yer almıştı.

Kıvanç Tatlıtuğ: Bence dünyada asıl hayran olunması gereken insanlar, bilim insanları ve sağlık çalışanları. Onların fedakârlıkları sayesinde hayata tutunduk, umutlarımızı koruduk. Şimdi sıra bizde. Aşı olalım. pic.twitter.com/ISxIhvHkQY REKLAM June 27, 2021

HAYAT Sağlık Bakanlığı'ndan Şener Şen sürprizi: Aşı için hazırlanan kamu spotunda yer aldı



