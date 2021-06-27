Hayat Kıvanç Tatlıtuğ da Sağlık Bakanlığının aşı kamu spotunda yer aldı Şimdi sıra bizde, aşı olalım
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Kıvanç Tatlıtuğ da Sağlık Bakanlığı'nın aşı kamu spotunda yer aldı: Şimdi sıra bizde, aşı olalım

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ’un yer aldığı kamu spotunu paylaştı. Kıvanç Tatlıtuğ videoda, "Şimdi sıra bizde, aşı olalım" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi İHA
Kıvanç Tatlıtuğ da Sağlık Bakanlığının aşı kamu spotunda yer aldı: Şimdi sıra bizde, aşı olalım
Kıvanç Tatlıtuğ

Sağlık Bakanlığı'nın Covid-19 ile mücadele kapsamında başlattığı aşılama kampanyasına her kesimden destek sürüyor. Bakan Koca, aşılama kampanyası kapsamında hazırlanan kamu spotunda rol alan Kıvanç Tatlıtuğ’un görüşlerini sosyal medya hesabından paylaştı. Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, “Bence dünyada asıl hayran olunması gereken insanlar, bilim insanları ve sağlık çalışanları. Onların fedakârlıkları sayesinde hayata tutunduk, umutlarımızı koruduk. Şimdi sıra bizde. Aşı olalım” ifadelerini kullandı.

Ünlü sanatçı ve doktorların destek verdiği kampanyanın kamu spotlarında daha önce Şener Şen, Ezgi Mola, Haluk Bilginer, Cem Yılmaz, Candan Erçetin Dr. Mehmet Öz, Okan Bayülgen ve Cedi Osman yer almıştı.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından ünlü oyuncu Şener Şen'in rol aldığı koronavirüs aşı kampanyası videosunu paylaştı. Şen videoda, 'Sinemalarda, konserlerde, tiyatrolarda yeniden buluşmamız için… Ve normal hayatımıza geri dönmemiz için siz de mutlaka aşınızı yaptırın' ifadelerini kullandı.


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