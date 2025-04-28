Kızıl Goncalar'ın sevilen oyuncusu Mert Yazıcıoğlu imajını değiştirdi: Takipçileri ikiye bölündü

Kızıl Goncalar'ın yıldızı Mert Yazıcıoğlu, imaj değiştirdi. Dizinin final bölümleri tamamlanınca imaj tazeleyen Yazıcıoğlu, hayranlarını ikiye böldü.
Kızıl Goncalar dizisi ekranlara veda etmeye hazırlanıyor. Final bölümü çekimleri biten dizinin yıldızı Mert Yazıcıoğlu, imaj tazeledi.
Dizide Cüneyd karakterine hayat veren Yazıcıoğlu, saçını ve sakalını kestirdi.
Takipçileri ikiye böldü
İmaj değişikliği bir hayranıyla çekilen fotoğrafı sayesinde ortaya çıkan Yazıcıoğlu'nun yeni hali takipçilerini ikiye böldü.
Bazıları ünlü oyuncuya "Her haliyle yakışıklı" derken; bazıları da "Sakal ona yakışıyordu" yorumlarında bulundu.