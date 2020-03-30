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Koronavirüsle mücadelede sevindiren haber: Okmeydanı Eğitim Araştırma Hastanesi açılıyor

Koronavirüsle mücadele kapsamında dünyada sağlık sistemi çökmeye başlarken Türkiye'de sevindiren bir gelişme yaşandı. 600 yataklı, 81 yoğun bakım ünitesi ile hazır olan yeni Okmeydanı Eğitim Araştırma Hastanesi bugün hizmete açılıyor.

Emrah Yeşilduman Yeni Şafak
Yeni Okmeydanı Eğitim Araştırma Hastanesi
Yeni Okmeydanı Eğitim Araştırma Hastanesi

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) enfeksiyonunun yurtta görülmesinin ardından daha önce haziran ayında açılışı gerçekleştirileceği açıklanan 600 hasta yataklı ve 81 yoğun bakım ünitesiyle hazır olan yeni Okmeydanı Eğitim Araştırma Hastanesi bugün hizmete açılıyor.

İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, sosyal medyadan yaptığı açıklama şu ifadelere yer verdi:

  • 30 Mart 2020 (yarın) Sabah itibarıyla 600 hasta yatağı, 81 yoğun bakımıyla yeni Okmeydanı Eğitim araştırma Hastanesini Milletimizin Hizmetine açıyoruz. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere emeği geçen herkesten Allah razı olsun...
  • Allah’ın izni, Sağlık çalışanlarının bilgi ve özverisiyle bu belayı #Defedeceğiz...Hiç merak etmeyin” ifadelerini kullandı.

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