Korona'ya karşı seferberlik

Türkiye, her alanda koronavirüs ile mücadelesinin dozunu artırdı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında önceki gün tüm bakanların yer aldığı koronavirüs toplantısında atılacak adımlar kurum kurum gözden geçirilerek gelişmelere göre alınacak önlemler netleştirildi. Söz konusu zirvenin ardından kamu kurum ve kuruluşları da hızlı bir şekilde tedbirlerini durmaksızın almaya başladı. Koronavirüs ile ilgili aldığı önlemler şöyle:

Adalet Bakanlığı:

Zorunlu olmadıkça yurt dışına ziyaretler ve yurt dışından gelen heyet ziyaretleri, bakanlık bünyesinde gerçekleştirilecek toplantı, eğitim, seminer gibi bütün toplu faaliyetler yine nisan ayı sonuna kadar iptal edildi.

Son dönemde yurt dışına çıkmış olan yabancı ve Türk vatandaşı ziyaretçilerin tutuklu ve hükümlüleri ziyaret etmesine izin verilmeyecek. Gerekli görüldüğü takdirde açık görüş dahil bütün ziyaretlerin kademeli olarak sınırlandırılması planlanıyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı:

Spor federasyonlarının düzenleyeceği Türkiye şampiyonaları ertelendi. Her yıl, Çanakkale Şehitlerini Anma Etkinlikleri içerisinde organize edilen 57. Alay Vefa Yürüyüşü iptal edildi. Uluslararası gençlik kampları gençlik merkezlerindeki eğitimler ertelendi. Futbol, basketbol, voleybol, hentbol gibi takım sporlarında devam eden lig maçları nisan ayı sonuna kadar seyircisiz oynanacak. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu ile bireysel sporlardaki il birincilikleri de ertelendi.

NİZAMİYELERE TERMAL KAMERA

Milli Savunma Bakanlığı:

Askere çarşı izni ertelendi, yemin törenlerine ziyaretçi alınmayacak, yasa dışı geçişlerde görev alan hudut birliklerinde, yakalanan şahıslarla temasta uygulanacak harekat tarzları belirlendi, hudut birliklerine koruyucu elbise, eldiven ve maske gönderildi. Nizamiyelere giriş yapanların ısılarını ölçen termal kameralar yerleştirildi. Yurt dışında görev yapan askeri personele yönelik olarak da gerektiğinde ilave tedbirler devreye konulacak. Planlı ortak tatbikatlar başta olmak üzere toplu faaliyetlerin iptal edilip edilmeyeceği konusunda ise değerlendirmeler sürüyor.

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Ticaret Bakanlığı:

Özellikle maske, eldiven gibi hijyen ürünlerinde vatandaşların haksız fiyat artışlarına ilişkin başvurularını Haksız Fiyat Artışı Şikayet Bildirimi mobil uygulaması ile anında değerlendiriyor. Gümrük kapılarında çalışma grubu oluşturuldu. Tüm gümrük kapıları dezenfekte edildi.

GIDADA KOLLUK DENETİMİ

Fotoğraf: Arşiv

Tarım ve Orman Bakanlığı:

İhtiyaç duyulan her türlü gıdaya ait stoklar yeterli düzeyde. Fırsatçılara karşı denetimler üst düzeye çıkartıldı. Çin’den ithal edilen su ürünleri ve hayvansal ürün girişi durduruldu. Egzotik ve pet hayvanların girişi durduruldu. Açıkta satılan gıda maddelerinde hijyene azami özen gösterilmesi sağlanacak, gerekirse kolluk güçlerinden destek istenecek.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı:

Tüm özel sağlık hizmeti sunucularında zorunlu olan Biyometrik Kimlik Doğrulama Sistemi’nin (BKDS) geçici süreyle askıya alındı. Vatandaşlar sağlık hizmetinden yararlanabilmek için TC kimlik numarası olan nüfus cüzdanı, sürücü belgesi gibi belgelerle hastanelere muayene başvurusu yapabilecek.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı:

Yolcu taşımacılığı faaliyetinde bulunan firmalara genelge göndererek, Kovid-19’a karşı koruyucu tedbirlerin alınması, yolcuların kişisel hijyene karşı duyarlı olmaları yönünde gerekli uyarıların yapılması, Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen hijyen kurallarına riayet edilen mola yerlerinin tercih edilmesi istendi.

PARALARA TEMİZLİK

Hazine ve Maliye Bakanlığı:

Virüsün bulaşmasına önlem olarak ise milyonlarca kişinin kullandığı banknotlar dezenfekte edilecek. Merkez Bankası, koronavirüs ile mücadele kapsamında kağıt paralar dezenfekte edilecek. Merkez Bankası, morötesi ışınlar ve yüksek ısıyla dezenfekte edilen banknotların 7 ile 14 gün kasalarda tutacak. Bankalar ise müşterilerine gerektiğinde kullanılmamış yeni para verebilecek. Karantina altına alınan banknotlar gözlem süresi dolduktan sonra piyasaya sürülecek.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı:

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Benzine yüzde 3 etanol karıştırma zorunluluğunun 3 aylığına askıya alınmasıyla kolonya ve dezenfektan üretiminde etil alkol ihtiyacının karşılanacağı açıklandı. Bu askıya alma dezenfektan ve kolonyaların üretiminde yaklaşık 20 bin metreküplük ilave etanol kapasitesi sağlayacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı:

Şehirlere ’bahar temizliği’. 11 maddelik bir genelge gönderilerek halkın toplu olarak bulunduğu alanlar (cadde, sokak, meydan, bulvar, pazar yeri) Bilim Kurulu tarafından belirlenen şekilde, sık periyotlarla temizlenecek ve dezenfekte edilecek.

Memura yurt dışı genelgesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kamu görevlilerinin yurt dışına çıkışları için genelge yayınladı. Genelgede kamu hizmetlerinin yürütülmesinde herhangi bir soruna sebebiyet vermemek amacıyla tüm kamu görevlilerinin, görevlerine istinaden veya şahsi sebeplerle yurt dışına çıkışlarının durdurulduğu bildirilen genelgede, zorunlu ve ivedi durumlarda yurt dışına çıkacak kamu görevlileri için Cumhurbaşkanlığı bağlı, ilgili ve ilişkili kamu kurum ve kuruluşlarında üst yönetici; bakanlıklar ile bağlı, ilgili ve ilişkili kamu kurum ve kuruluşlarında bakan; mahalli idarelerde (bağlı kuruluşları ile mahalli idare birlikleri dahil) validen izin alınacağı belirtildi.

OYNAT 00:00 Sağlık Bakanı Koca: Aynı aile içinde 3 yeni tanı daha koyduk Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısına katıldı. Bakan Koca, 'İlk 2 vakamızla aynı temas çevresi, aynı aile içinde 3 yeni tanı daha koyduk. 5 vakanın tamamı doğrudan bağlantılı' dedi. BiP'te paylaş

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