Kültür ve sanatta 15 Temmuz

Bundan 9 yıl önce 15 Temmuz akşamı gerçekleştirilen FETÖ’cü hain darbe girişimi, bu yıl da kültür ve sanat etkinlikleriyle zihinlere kazınmaya devam ediyor. Sinema, tiyatro, konser ve o geceyi hatırlatan sergilerle darbe girişimi bir kez daha ortak hafızaya kaydediliyor. Etkinliklerde, 15 Temmuz’un Türk milletinin sarsılmaz duruşu ve direnciyle yazılan bir destan olduğu vurgusu öne çıkıyor.

Vatan Sevgisi sahnede

TÜRGEV’in kültür-sanat girişimi Güzel İşler Fabrikası (GİF) tarafından sahnelenen “Vatan Sevgisi” tiyatro oyunu, 15 Temmuz’un direniş ruhunu ve kadınların milli iradedeki rolünü aktarıyor. Oyun, dün gece Ankara’da izleyiciyle buluştu. Yarın akşam ise Fatih Belediyesi Zübeyde Hanım Kültür Merkezi’nde saat 18.30’da sahnelenecek. Kadın izleyicilere özel oyun, 15 Temmuz 2016 gecesi milletin yazdığı eşsiz direniş destanını, vatan sevgisi, milli irade ve toplumsal birlik temaları eşliğinde yorumlarken, yüzde yüz kadın emeğinin ürünü olarak, kadınların direnişini anlatıyor.

Vatan Uğruna konseri

15 Temmuz anısına İstanbul Devlet Opera ve Balesi, dün akşam “Zaferin Adı Türkiye-Vatan Uğruna” konseriyle Atatürk Kültür Merkezi’nde sahne aldı. Bu anlamlı gecede, vatan ve özgürlük kavramlarını işleyen, Türkiye’den ve dünyadan önemli bestecilerin eserleri seslendirildi. Programda Ahmet Adnan Saygun, Turgay Erdener, Nevit Kodallı, İbrahim Baran, İlke Karcılıoğlu, Béla Bartók gibi değerli isimlerin hem sözlü hem enstrümantal eserleri yer aldı.

Sinemada Son Sefer

Milletin topyekün ayağa kalkarak engellediği hain darbe girişimi, maalesef sinemada çok fazla yer bulamadı. Buna rağmen TRT’nin televizyon için hazırladığı 15/07 Şafak Vakti, Ben ve Babam-Vatan, Kod Adı Koz ve Börü gibi filmlerin yanına, bu yıl “Son Sefer” filmi eklendi. Bu akşam saat 20.00’de TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşacak olan film, darbe gecesinin sessiz kahramanlarını ele alıyor. Bir otobüs şoförünün emeklilik arifesinde Atatürk Havalimanı’na doğru çıktığı sıradan bir yolculuğun, vatanı ve ailesi uğruna verdiği unutulmaz bir direnişe dönüşmesini anlatıyor. Yapımcılığını Uğur Uzunok’un üstlendiği filmin yönetmen koltuğunda Berat Özdoğan oturuyor. Senaryosu ise Uğur Uzunok, Murat Koca, Emre Berber ve Berat Pehlivan imzası taşıyor. Filmin başrollerinde Zafer Algöz, Sümeyye Aydoğan, Caner Topçu ve Cem Özer var.

Hafıza, adalet ve gelecek paneli

Bu yıl İletişim Başkanlığı 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü kapsamında “Zaferin Adı Türkiye” temasıyla yurt içi ve yurt dışında geniş çaplı anma etkinlikleri gerçekleştiriyor.

Anma etkinlikleri kapsamında, yarın Ankara’da “15 Temmuz: Hafıza, Adalet ve Gelecek” başlıklı bir panel düzenlenecek. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran’ın açış konuşmalarıyla başlayacak olan panele, çok sayıda akademisyen, gazeteci ve sivil toplum temsilcileri katılacak. Üç oturumdan oluşan panelde, 15 Temmuz’un hukuki, kurumsal ve toplumsal boyutları çok yönlü bir şekilde ele alınacak.

Darbeyi anlatan sergiler

15 Temmuz bugüne kadar en çok fotoğraf veya resim sergileriyle anlatıldı. Bu yıl da o geceyi unutturmamak için çeşitli sergiler düzenlendi. İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Gidiş Terminali’nde, “Zaferin Adı Türkiye, 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü” sergisi, yurt dışına çıkan yerli veya yabancı turistlere o karanlık geceyi hatırlatıyor. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA ve 15 Temmuz Derneği iş birliğinde düzenlenen sergi, 18 Temmuz’a kadar gezilebilecek.

Öğrencilerin gözünden şehitler

öğrencileri, 15 Temmuz şehitlerini çizgileriyle ölümsüzleştirdi. “Göklerdeki Yıldızlar, Yüreklerdeki Kahramanlar” temasıyla hazırlanan “253 Şehit 253 Portre” isimli sergi, 30 Temmuz’a kadar Dolmabahçe Sanat Galerisi’nde izleyiciyle buluşacak. Öğrencilerin kendi seçtiği tekniklerle hazırladıkları bu özel çalışmalar, bir neslin vefa duygusunu, hafıza ile sanat arasında kurduğu bağı görünür kılıyor.

Fotoğraflarla 15 Temmuz

Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı tarafından Rami Kütüphanesi’nde ‘Fotoğraflarla 15 Temmuz Sergisi’ düzenlendi. Dün açılan sergi, 15 Temmuz olaylarını fotoğraflar aracılığıyla anlatmayı amaçlıyor. Bir hafta boyunca ziyaretçisini ağırlayacak olan sergi, ardından Beyazıt ve Süleymaniye Kütüphanesi’ne konuk olacak.







