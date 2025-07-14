Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Kültür Sanat
İlk madeni paranın coğrafyası: UNESCO Dünya Miras Listesi’nde

İlk madeni paranın coğrafyası: UNESCO Dünya Miras Listesi’nde

04:0014/07/2025, Pazartesi
G: 14/07/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Arşiv.
Arşiv.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Manisa’nın Salihli ilçesinde yer alan Sardes Antik Kenti ve Bin Tepeler Lidya Tümülüsleri’nin, UNESCO Dünya Miras Listesi’ne dahil edilerek 22. kültürel hazinemiz olduğunu bildirdi. Lidya uygarlığının başkenti, dünyanın ilk madeni parasının doğduğu bu coğrafyanın artık tüm insanlığın ortak mirası olarak kayıt altına alındığını aktaran Ersoy, 20 metre kalınlığında ve antik dönemde yüksekliği 15-20 metre olduğu düşünülen surlarıyla, 7 bin 500 hektarlık dev nekropol alanının, Lidya uygarlığının temsilcisi olarak artık dünya sahnesinde bulunduğunu belirtti. Bu başarıda emeği geçenlere teşekkür eden Ersoy, “Türkiye’nin kültürel hazineleri, Türkiye Yüzyılı’nda birer birer gün yüzüne çıkmaya devam edecek” dedi.

ANADOLU’NUN YERLİ KÜLTÜRÜ

2013’ten bu yana UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi’nde bulunan arkeolojik alan, Paris’te gerçekleştirilen 47. Dünya Miras Komitesi Toplantısı’nda oy birliğiyle kalıcı listeye alındı.

UNESCO’nun 3 numaralı kriteri kapsamında listeye alınan alan, Anadolu’nun yerli kültürü olan Lidya medeniyetine dair güçlü arkeolojik ve mimari kanıtlarıyla dikkati çekiyor.

Bölgede, Sardes Kazı Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında arkeolojik kazıların yanı sıra interdisipliner koruma faaliyetleri ve bilimsel çalışmalar, ulusal ve uluslararası iş birliğiyle devam ediyor. Türkiye, bu yeni kayıtla UNESCO Dünya Mirası Listesi’ndeki yerini daha da güçlendirirken, Anadolu’nun zengin tarihsel katmanlarını evrensel miras çatısı altına taşımayı sürdürüyor.



#UNESCO
#Madeni Para
#Aktüel
#Tarih
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
15 Temmuz 2025 resmî tatil mi? 14 Temmuz yarım gün mü? Kamu ve özel sektör için son durum