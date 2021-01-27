Kurgu video ile tüm Türkiye'yi kandıran YouTuber Fariz daha önce de kendi mailine yönlendirerek yardım kampanyası düzenlemiş

Bağcılar’da sosyal deney olarak paylaşılan videoda su sattığı görülen 8 yaşındaki çocuğun yanına gelerek ’açım’ diyen Youtuber Fariz Bahşeliyev'e 10 lira verdiği görüntüler sosyal medyada hızla yayılmıştı. Görüntülerin ardından harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu videonun kurgu olduğu ortaya çıkmıştı. Küçük çocuğun ailesinin açıklama yapmasıyla yardıma ihtiyacı olmadığı da tespit edildi. Fariz isimli Youtuber dün akşam gözaltına alındı.
Konunun gündeme gelmesiyle dikkatleri üzerine çeken Fariz Bahşeliyev'in diğer videoları da mercek altına alındı. Daha önce bir evsizle video çeken Fariz'in Youtube üzerinden kendi mail adresine yönlendirerek bir yardım kampanyası başlattığı ortaya çıktı.