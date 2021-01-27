Hayat Kurgu video ile tüm Türkiyeyi kandıran YouTuber Fariz daha önce de kendi mailine yönlendirerek yardım kampanyası düzenlemiş
AKTÜEL

Kurgu video ile tüm Türkiye'yi kandıran YouTuber Fariz daha önce de kendi mailine yönlendirerek yardım kampanyası düzenlemiş

Kurgu video ile tüm Türkiye'yi kandıran YouTuber Fariz daha önce de kendi mailine yönlendirerek yardım kampanyası düzenlemiş

Youtuber Fariz Bahşeliyev tarafından Bağcılar'da çekilen videoda küçük çocuk su satıcısı gibi yansıtılmıştı. Ertesi gün videonun kurgu olduğu ortaya çıktı ve küçük çocuğun ailesi tepki gösterdi. Dün akşam gözaltına alınan Fariz'in daha önce de evsiz biriyle video çektiği ve Youtube hesabı üzerinden kendi mailine yönlendirerek yardım kampanyası düzenlediği ortaya çıktı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
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'Eğlenceli' bir video için kamera karşısına geçen küçük çocuk doğaçlama yapılınca muhtaç bir profil çizmek zorunda kaldı.

Bağcılar’da sosyal deney olarak paylaşılan videoda su sattığı görülen 8 yaşındaki çocuğun yanına gelerek ’açım’ diyen Youtuber Fariz Bahşeliyev'e 10 lira verdiği görüntüler sosyal medyada hızla yayılmıştı. Görüntülerin ardından harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu videonun kurgu olduğu ortaya çıkmıştı. Küçük çocuğun ailesinin açıklama yapmasıyla yardıma ihtiyacı olmadığı da tespit edildi. Fariz isimli Youtuber dün akşam gözaltına alındı.

Konunun gündeme gelmesiyle dikkatleri üzerine çeken Fariz Bahşeliyev'in diğer videoları da mercek altına alındı. Daha önce bir evsizle video çeken Fariz'in Youtube üzerinden kendi mail adresine yönlendirerek bir yardım kampanyası başlattığı ortaya çıktı.

Fariz'in şahsi Youtube hesabından mail adresine yönlendirdiği mail adresi.

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