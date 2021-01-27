Kurgu video ile tüm Türkiye'yi kandıran YouTuber Fariz daha önce de kendi mailine yönlendirerek yardım kampanyası düzenlemiş Kurgu video ile tüm Türkiye'yi kandıran YouTuber Fariz daha önce de kendi mailine yönlendirerek yardım kampanyası düzenlemiş Youtuber Fariz Bahşeliyev tarafından Bağcılar'da çekilen videoda küçük çocuk su satıcısı gibi yansıtılmıştı. Ertesi gün videonun kurgu olduğu ortaya çıktı ve küçük çocuğun ailesi tepki gösterdi. Dün akşam gözaltına alınan Fariz'in daha önce de evsiz biriyle video çektiği ve Youtube hesabı üzerinden kendi mailine yönlendirerek yardım kampanyası düzenlediği ortaya çıktı.

Haber Merkezi 27 Ocak 2021, 10:46 Son Güncelleme: 27 Ocak 2021, 11:12 Yeni Şafak