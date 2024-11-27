Kurtlar Vadisi'nin 'Zülfikar Ağa'sı diziden neden ayrıldığını ilk kez anlattı: Hemen vurun boynuna...

Kurtlar Vadisi'ndeki 'Zülfikar Ağa' rolüyle gönülleri fetheden duayen oyuncu Halil İbrahim Kalaycıoğlu, Türk Tarım Orman Dergisinden Canan Yalçın Sever'e verdiği röportajda önemli açıklamalarda bulundu. Halil İbrahim Kalaycıoğlu, Kurtlar Vadisi dizisiyle ilgili çarpıcı itiraflarda bulundu.
Kalaycıoğlu, yayınlandığı döneme damga vuran diziye giriş sürecini de anlattı:
Usta oyuncu rol için neden kendisinin seçildiğini sorduğunda şu cevabı aldığını dile getirdi:
Kurtlar Vadisi dizisiyle 8 bölüm anlaştığını ancak karakteri çok sevilince 6 buçuk sene boyunca 140 bölüm oynadığını dile getiren Kalaycıoğlu, diziden ayrılış sürecini ise şöyle anlattı:
Tiyatro, dizi ve sinema oyuncusu Halil İbrahim Kalaycıoğlu 14 Temmuz 1957, Malatya doğumlu. Devlet Konservatuvarı Yüksek Tiyatro Bölümü mezunu olan Kalaycıoğlu birçok tiyatro oyununda sahne almakla birlikte dizi ve sinema filmlerinde de yer aldı. 2001 yılında Tuzu Kurular daha sonra Koçum Benim, Seni Yaşatacağım, Lise Defteri, 24 Saat isimli dizilerde yer aldı. 2004 yılında yayımlanmaya başlayan Büyük Buluşma ve Cennet Mahallesi adlı dizilerde oynadı. İlk sinema filminden teklif alan Kalaycıoğlu Çalınan Ceset isimli filmde rol aldı.
Acı Hayat isimli dizide 2 sezon boyunca oynadı. Son Osmanlı Yandım Ali, Tramvay, Umut Adası, Dede Korkut Hikayeleri isimli filmlerde yer aldı. Bu yapımların ardından ise Aman Annem Görmesin, Kahramanlar, Kırık Kalpler, Kız Kaçıran, Farklı Desenler isimli dizilerde yer alan Kalaycıoğlu Hür Adam filminde oynadı. Nizama Adanmış Ruhlar, Ötesiz İnsanlar dizilerinde yer alan Kalaycıoğlu daha sonra, 2010-2015 yılları arasında Kurtlar Vadisi Pusu adlı dizide yer aldı.