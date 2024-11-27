Kurtlar Vadisi'nin 'Zülfikar Ağa'sı diziden neden ayrıldığını ilk kez anlattı: Hemen vurun boynuna...

"Ben o aralar o diziyi izlemiyordum. Bir gün İskender’in sahnesi vardı, oraya bir takıldım izlemeye başladım. Evet dedim burada oynasam iyi olur. Ama nasıl? Bir laf vardır ya Yaradan herkesin gönlüne göre versin en güzel dua ve bedduadır. O diziyi seyrettiğimden 1,5 ay sonra telefon geldi Kurtlar Vadisi ekibinden."