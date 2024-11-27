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Kurtlar Vadisi'nin 'Zülfikar Ağa'sı diziden neden ayrıldığını ilk kez anlattı: Hemen vurun boynuna...

Kurtlar Vadisi'nin 'Zülfikar Ağa'sı diziden neden ayrıldığını ilk kez anlattı: Hemen vurun boynuna...

Seren Som
11:2427/11/2024, Çarşamba
G: 27/11/2024, Çarşamba
Yeni Şafak
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Halil İbrahim Kalaycıoğlu, Kurtlar Vadisi dizisindeki rolüyle geniş kitlelerce tanındı.
Halil İbrahim Kalaycıoğlu, Kurtlar Vadisi dizisindeki rolüyle geniş kitlelerce tanındı.

Kurtlar Vadisi Pusu dizisindeki 'Zülfikar Ağa' rolüyle hafızalara kazınan Halil İbrahim Kalaycıoğlu, diziden neden ayrıldığını ilk kez anlattı. "Sekiz bölüm için girdim, 6,5 sene 140 bölüm oynadım" diyen Kalaycıoğlu son sene, 35 bölüm için yeniden anlaşma yaptığını ancak ilk bölümden karakterinin öldürüldüğünü dile getirdi.

Kurtlar Vadisi'ndeki 'Zülfikar Ağa' rolüyle gönülleri fetheden duayen oyuncu Halil İbrahim Kalaycıoğlu, Türk Tarım Orman Dergisinden Canan Yalçın Sever'e verdiği röportajda önemli açıklamalarda bulundu. Halil İbrahim Kalaycıoğlu, Kurtlar Vadisi dizisiyle ilgili çarpıcı itiraflarda bulundu.

'Kenan İmirzalıoğlu ile Acı Hayat, Tarık Akan’la Koçum Benim'

Kurtlar Vadisi’ndeki Zülfikar Ağa karakteriyle geniş kitleler tarafından tanındığını belirten Kalaycıoğlu,
"Devlet Tiyatrolarından 1980’de mezun olduğumda birçok rolde oynadım. Çoğunluğu da başroldü. TRT’nin Kadın Ana, Kanber Ağa gibi fakat onlarda Kurtlar Vadisi’ndeki Zülfikar Ağa karakteri gibi tanınmadım. Yoksa ondan önce Acı Hayat var Kenan İmirzalıoğlu ile. Tarık Akan’la Koçum Benim dizisinde oynadım"
dedi.

'Diziyi seyrettikten 1,5 ay sonra telefon geldi'

Kalaycıoğlu, yayınlandığı döneme damga vuran diziye giriş sürecini de anlattı:

"Ben o aralar o diziyi izlemiyordum. Bir gün İskender’in sahnesi vardı, oraya bir takıldım izlemeye başladım. Evet dedim burada oynasam iyi olur. Ama nasıl? Bir laf vardır ya Yaradan herkesin gönlüne göre versin en güzel dua ve bedduadır. O diziyi seyrettiğimden 1,5 ay sonra telefon geldi Kurtlar Vadisi ekibinden."

'Seni seçtik çünkü...'

Usta oyuncu rol için neden kendisinin seçildiğini sorduğunda şu cevabı aldığını dile getirdi:

  • "Bu karakter çok düzgün bir karakter. Bu karakteri canlandıracak kişinin özel hayatının da çok düzgün olması gerekiyor. O yüzden seni tercih ettik dediler."

'8 bölüm için girdim, 140 bölüm oynadım'

Kurtlar Vadisi dizisiyle 8 bölüm anlaştığını ancak karakteri çok sevilince 6 buçuk sene boyunca 140 bölüm oynadığını dile getiren Kalaycıoğlu, diziden ayrılış sürecini ise şöyle anlattı:

'Ankette en sevilen karakter çıktım'

"Son sene yine anlaşma yaptık. Necati Bey dedi ki bir yere gitmiyorsun abi. O arada bir sürü teklif geldi. Tabii hiçbirini değerlendirmeye almadım. Sonra film şirketi sezon başlamadan önce 33 ülkede bir anket yaptırdı. Ankette birçok ülkede en sevilen karakter ben çıktım.

'Biraz sivrilince 'hemen vurun boynuna' oluyor'

İçimden dedim ki 10-15 bölüm sonra bizi öldürmesinler. Çünkü bizim sektörde biraz sivrilince hemen 'vurun boynuna' oluyor. Öyle bir bencillik var. Bunu da rahatlıkla söylüyorum.
Düşündüğüm gibi çıktı ve ilk bölümü oynadım aynen düşündüğüm gibi öldürüldüm.
Hâlbuki 36 bölüm anlaşma yapmıştık. Ancak bu diziyle tanındım diye sözleşmeyi dikkate almadım. Ama sektörde sezon öncesi anlaşmalar bittiğinden 2 yıl işsiz kaldım."

Halil İbrahim Kalaycıoğlu kimdir?

Tiyatro, dizi ve sinema oyuncusu Halil İbrahim Kalaycıoğlu 14 Temmuz 1957, Malatya doğumlu. Devlet Konservatuvarı Yüksek Tiyatro Bölümü mezunu olan Kalaycıoğlu birçok tiyatro oyununda sahne almakla birlikte dizi ve sinema filmlerinde de yer aldı. 2001 yılında Tuzu Kurular daha sonra Koçum Benim, Seni Yaşatacağım, Lise Defteri, 24 Saat isimli dizilerde yer aldı. 2004 yılında yayımlanmaya başlayan Büyük Buluşma ve Cennet Mahallesi adlı dizilerde oynadı. İlk sinema filminden teklif alan Kalaycıoğlu Çalınan Ceset isimli filmde rol aldı.

Acı Hayat isimli dizide 2 sezon boyunca oynadı. Son Osmanlı Yandım Ali, Tramvay, Umut Adası, Dede Korkut Hikayeleri isimli filmlerde yer aldı. Bu yapımların ardından ise Aman Annem Görmesin, Kahramanlar, Kırık Kalpler, Kız Kaçıran, Farklı Desenler isimli dizilerde yer alan Kalaycıoğlu Hür Adam filminde oynadı. Nizama Adanmış Ruhlar, Ötesiz İnsanlar dizilerinde yer alan Kalaycıoğlu daha sonra, 2010-2015 yılları arasında Kurtlar Vadisi Pusu adlı dizide yer aldı.


#Halil İbrahim Kalaycıoğlu
#Kurtlar Vadisi
#Zülfikar Ağa

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